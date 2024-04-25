В Одесской области заметили необычного гостя: утонченные животные удивили своим визитом (фото)

Косуля это маленький олень утонченного телосложения

В Одесской области, возле Кучурганского лимана, заметили нескольких необычных для этого региона животных. Речь о европейских косулях, которые довольно редки в дикой природе Украины.

Фотографии с хрупкими млекопитающими опубликовали в Telegram. Пара маленьких оленей прогуливалась среди пойм.

Для справки

Косуля европейская довольно необычное животное для мира дикой природы Украины. При этом, в Европе эти косули – одни из самых популярных охотничьих животных. В народе косули известны как "дикие козы". Правда, с козами у них нет почти ничего общего. На самом деле, косуля это маленький олень утонченного телосложения и является самым маленьким и распространенным представителем семьи Оленеевых в Европе.

Косуля европейская – относительно небольшой олень с легким и стройным телом. Протяженность достигает 90-130 см, а высота – 75-90 см, тогда как вес составляет 20-37 кг.

По сравнению с благородным оленем комуля имеет гораздо меньший размер. По этому же признаку косуля отличается и от лани.

Косуля европейская населяет преимущественно территорию Европы, что, собственно, и вытекает из ее названия. Однако в Украине косули – довольно редкие животные. Иногда они встречаются в Сарненском районе на Ровенщине и на территории национального парка "Кременецкие горы" на Тернопольщине. Появление косули в Одесской области настоящее событие.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине бездомным животным помогают найти семью. "Телеграф" побывал в одном из таких заведений, чтобы узнать, как живется животным в условиях войны и почему моду на породистых собак не следует поддерживать.