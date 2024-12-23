В Офисе Санду заявили о дезинформации со стороны России

В офисе президентки Молдовы опровергли информацию о том, что Санду отдала приказ о подготовке военной операции в Приднестровье. Соответствующее заявление недавно сделали в российской разведке (СВР — Служба внешней разведки РФ). Причиной называли угрозу нехватки газа для Молдовы.

"Это серьезная и опасная дезинформация, направленная на создание паники и недоверия. Мы подтверждаем, что Кишинев остается твердо настроенным на мирное урегулирование конфликта без исключений", — сказал Адриан Балутель, глава Администрации президента Молдовы.

Балутель заявил, что "Молдовагаз" и "Газпром" имеют контракт, предусматривающий поставки газа на левобережье "независимо от маршрута транзита". Однако Газпром отказался выполнять свои договорные обязательства — в этом и состоят текущие проблемы.

Ранее пресс-служба Службы внешней разведки РФ сообщила, что Майя Санду категорически отказалась обсуждать вопросы энергоснабжения Молдовы после того, как истек срок российско-украинского договора. "Если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье", — говорилось в сообщении российской разведки.

Но на самом деле, как уже писал "Телеграф", так называемый президент Приднестровья издал указ, которым запретил экспорт энергоресурсов. Экспорт электроэнергии, около 70% из которой поставляется на территорию Молдовы, по указу может быть разрешен только в случае, если будет поставляться также и газ в "Приднестровье".