Ресторан в воздухе: две компании дают возможность поужинать в стратосфере за 495 тысяч долларов

Он находится на высоте более 30 км над уровнем моря

Компании SpaceVIP из Нью-Йорка и Space Perspective из Флориды хотят поднять людей в стратосферу для ужина в ресторане. Его уже сейчас можно назвать высшим заведением мира, ведь оно будет находиться на высоте 30 500 метров.

Чем особен этот ресторан в воздухе

Об этом сообщает IflScience. Отмечается, что шесть изысканных гостей смогут присоединиться к шеф-повару Расмуса Мунка из известного копенгагенского ресторана Alchemist, обладателя звезды Мишлен. В течение шести часов они будут наслаждаться уникальным обедом, где каждое блюдо – настоящее шедевр кулинарного искусства.

Путешествуя на космическом корабле "Нептун" из Космического центра Кеннеди во Флориде, гости поднимутся над облаками, чтобы насладиться не только шедеврами кухни, но и невероятным космическим видом. После этого они спокойно спустятся и приземлятся в океане. Что касается стоимости, то она составляет 495 тысяч долларов.

Ресторан в стратосфере

Используя герметичную капсулу, деликатно поднимаемую воздушным шаром вместо ракеты, этот корабль доставит путешественников на место назначения, где они смогут наслаждаться едой, наблюдая восход солнца над земной кривизной, как заявлено SpaceVIP. Компания подчеркивает, что опыт спроектирован так, чтобы быть комфортным и безопасным, не нуждаясь в невесомости или интенсивных тренировках.

Космический шар будет наполнен гелием, легче воздуха, что позволяет ему подниматься. Когда шар полностью надут, его высота достигает 200 метров.

Что касается пищи, то точное меню еще не обнародовано, но, очевидно, будет включать блюда, вдохновленные ролью исследования космоса за последние 60 лет человеческой истории. Эти рецепты вдохновят на размышления и дискуссии о роли человечества в защите нашей планеты, побуждая посетителей переосмыслить наши отношения с Землей и теми, кто ее населяет.

Столкнувшись с критикой за экстравагантность этого эксклюзивного начинания, компания защитила идею, утверждая, что подобный опыт может повысить космическую грамотность, которая поможет нам коллективно ответить на экзистенциальные вызовы, с которыми сталкивается наш вид. И как курьезное приложение, в корабль-ресторан встроен полноценный туалет, шутливо названный "Space Spa", гарантируя, что космические путешественники будут иметь все необходимые удобства во время уникального ужина среди звезд.

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