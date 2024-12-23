"Это будет суицидальный акт": эксперт рассказал, есть ли угроза наступления россиян на Херсон

В России нет тяжелой техники, говорит эксперт

В понедельник, 23 декабря, в СМИ появилась информация, что командование вооруженных сил РФ готовит наступательные операции сразу в двух направлениях — в Херсонской и Запорожье. Российские подразделения якобы готовятся к форсированию Днепра и штурму правобережной части Херсонской области.

"Телеграф" пообщался с военным экспертом, бывшим сотрудником СБУ Иваном Ступаком. Он рассказал, что происходит на южном направлении.

По его словам, якобы собраны определенные силы в этом направлении, не в направлении Херсона, а на север, а именно Ивановка, Крынки.

"В принципе, логично, потому что Украина там пробовала перемещать свои силы, конечно, что там большое сосредоточение российских сил есть для, возможно, и противодействия какому-то повторному вторжению со стороны Украины. Но откровенно, из того, что сейчас есть в доступе, я не понимаю, каким образом можно осуществить такую вот операцию по наступлению с левого берега на правый берег. Да, окей, там воды такой нет, как была раньше, но ведь там какие-то островки, там нельзя проехать на технике, там можно только пешком, на лодках вплавь", — говорит Ступак.

Он добавляет, что это будет суицидальный акт со стороны Российской Федерации. Ступак проанализировал, что четыре тысячи военнослужащих с одной стороны это мало, с другой, как десант, этого достаточно.

"Тяжелой техники нет. И еще раз, это вода. Солдат, упавший с лодки в воду, все, 99,9% ему каюк. На нем столько нагрузки, несколько килограммов, он просто идет ко дну. Каким образом россияне это пытаются сделать, не знаю. Возможно, это вброс какой-то очередной, как это было с наступлением Беларуси", — подытожил эксперт.

Что предшествовало

По данным СМИ, возможное решение о наступлении на Херсон уже принято. Операцию будет курировать якобы командующий воздушно-десантными войсками РФ Михаил Теплинский.

Для выполнения задач планируется привлечь до 4 000 российских штурмовиков, в частности:

61-ю отдельную бригаду морской пехоты РФ;

7-ю десантно-штурмовую дивизию ВДВ.

Отмечается, что эти подразделения РФ осенью 2022 уже отступали с Херсонщины, что придает операции символизма.

Ранее "Телеграф" писал, что армия РФ могла окружить ВСУ в Макаровке.