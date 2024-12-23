Рождество в Украине: куда сходить на богослужение в Киеве 25 декабря
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Уже появились раписания
В среду, 25 декабря, Украина будет праздновать Рождество второй раз по новому, новоюлианскому церковному календарю. В связи с великим праздником, в храмах и соборах Киева состоятся торжественные богослужения.
"Телеграф" рассказывает, где и во сколько они будут проходить. Накануне Рождества уже появились соответствующие расписания.
Киево-Печерская Лавра
- Литургии:
- 5:30 — Ближние пещеры ;
- 7:00 — Храм прп. Сергея Радонежского;
- 9:00 — Храм прп. Агапита Печерского.
- Вечернее богослужение:
- 16:30 – Храм прп. Агапита Печерского.
Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь
09:00 — праздничная Божественная Литургия;
17:00 — Рождественская Вечерняя Литургия.
Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь
08:00 Ранняя Литургия Иоана Золотоустова;
10:00 Вечерняя Дитургия Ионана Золотоустого;
17:00 Вечернее богослужение.
Храм Рождества Христового
08:00 Литургия.
Свято-Покровский Храм Соломенского района
08:00 Исповедь;
08:30 Божественная литургия;
17:00 Вечернее богослужение.
Киевский Свято-Введенский монастырь
7:00 — утренние молитвы, акафист Богородице, часы, Литургия
молебен святителю Спиридону Тримифунтскому.
16:00 — праздничное богослужение в честь святых мучеников пяточисленных;
Киевский Кафедральный Собор Воскресения Христова
08.00 –Часы. Божественная Литургия. (Андрее-Владимирский храм);
09.00 – Часы. Божественная Литургия. (Всехсвятский храм);
13.00 – акафист Пресвятой Богородице. (Всехсвятский храм).
Храм Святителя Николая Чудотворца на водах
16.00 — Молебен с Акафистом святителю Спиридону Тримифунтскому.
Свято-Владимирский патриарший кафедральный собор
Божественные литургии:
Ранняя — с 7:00 до 9:00;
Поздняя — с 10:00 до 13:00.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда нужно колядовать по новому церковному календарю.