Рождество в Украине: куда сходить на богослужение в Киеве 25 декабря

Уже появились раписания

В среду, 25 декабря, Украина будет праздновать Рождество второй раз по новому, новоюлианскому церковному календарю. В связи с великим праздником, в храмах и соборах Киева состоятся торжественные богослужения.

"Телеграф" рассказывает, где и во сколько они будут проходить. Накануне Рождества уже появились соответствующие расписания.

Киево-Печерская Лавра

Литургии:

5:30 — Ближние пещеры ;

7:00 — Храм прп. Сергея Радонежского;

9:00 — Храм прп. Агапита Печерского.

Вечернее богослужение:

16:30 – Храм прп. Агапита Печерского.

Свято-Михайловский Златоверхий мужской монастырь

09:00 — праздничная Божественная Литургия;

17:00 — Рождественская Вечерняя Литургия.

Свято-Михайловский Выдубицкий мужской монастырь

08:00 Ранняя Литургия Иоана Золотоустова;

10:00 Вечерняя Дитургия Ионана Золотоустого;

17:00 Вечернее богослужение.

Храм Рождества Христового

08:00 Литургия.

Свято-Покровский Храм Соломенского района

08:00 Исповедь;

08:30 Божественная литургия;

17:00 Вечернее богослужение.

Киевский Свято-Введенский монастырь

7:00 — утренние молитвы, акафист Богородице, часы, Литургия

молебен святителю Спиридону Тримифунтскому.

16:00 — праздничное богослужение в честь святых мучеников пяточисленных;

Киевский Кафедральный Собор Воскресения Христова

08.00 –Часы. Божественная Литургия. (Андрее-Владимирский храм);

09.00 – Часы. Божественная Литургия. (Всехсвятский храм);

13.00 – акафист Пресвятой Богородице. (Всехсвятский храм).

Храм Святителя Николая Чудотворца на водах

16.00 — Молебен с Акафистом святителю Спиридону Тримифунтскому.

Свято-Владимирский патриарший кафедральный собор

Божественные литургии:

Ранняя — с 7:00 до 9:00;

Поздняя — с 10:00 до 13:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда нужно колядовать по новому церковному календарю.