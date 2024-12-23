В ТЦК рассказали, в каких областях и почему мобилизуют больше всего

В некоторых областях наблюдается более высокая интенсивность мобилизации

Во всех областях Украины продолжается мобилизация, но ее интенсивность зависит от количества военнообязанных на учете в конкретном регионе. Система "Оберег" автоматизировала процесс призыва, учитывая потребности военных частей в разных областях.

Каждый регион имеет свои особенности мобилизации, определяемые количеством воинских частей и необходимостью их укомплектования. Об этом сообщил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному".

По его словам, в Сумской области, например, наблюдается более высокая интенсивность мобилизации по сравнению с западными регионами. Такая разница возникает из-за количества военнообязанных, состоящих на учете именно в этом регионе. Запорожская область также демонстрирует высокие показатели призыва из-за большего количества воинских частей, требующих укомплектования.

Также сообщается, что 90% призывников поначалу проходят подготовку в учебных центрах. Исключением являются только те военнообязанные, которые служили не более 10 лет назад и признаны пригодными по состоянию здоровья – они могут получить направление сразу в воинскую часть.

Военнообязанных распределяют по возрастным категориям. Мужчин до 45 лет преимущественно направляют в штурмовые подразделения. Старших по возрасту призывников направляют в подразделения обеспечения, артиллерии, инженерных войск или других структур Сил обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, осталась ли "бусификация" в Украине. Лубинец отреагировал на заявление своего представителя.