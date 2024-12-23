Был подкуп работников? Новые подробности кибератаки на реестры Минюста раскрыл депутат

Реестры можно восстановить

Одной из возможных причин кибератаки на реестры Министерства юстиции Украины называют подкуп работников, имеющих доступ к реестру. Операция была спланирована и подготовлена.

Об этом рассказал Александр Федиенко, председатель подкомитета по безопасности в киберпространстве, правительственной связи, криптографической защиты информации комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в эфире Радио Свобода.

Отмечается, что не исключают также фишинг (разновидность кибератаки, с использованием поддельных электронных писем, сообщений, чтобы обманом заставить личность предоставить конфиденциальную информацию – Ред.). В то же время вход для атаки состоялся с аккаунта наивысшего уровня.

"Здесь могут быть и компоненты вербовки работника этого учреждения, здесь может быть многоуровневый механизм подложения какой-то там флешки, чтобы она пришла у человека внутренний периметр, и была включена. Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, которые, возможно, работают с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую можно было сделать с учетом достаточно системной организации", – сказал Федиенко.

По его словам, реестры можно восстановить, ведь базы данных удалось сохранить.

"Если у них сохранились где-то образы (архив данных – Ред.), что, я надеюсь, хорошо. Мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две – они начнут постепенно-постепенно восстанавливаться", – подчеркнул глава подкомитет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Минюсте рассказали о последствиях кибератаки на госреестры.