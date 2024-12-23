Как выглядит Черное море после разлива российского мазута: куда уже дошли пятна (видео)

РФ устроила экологическую катастрофу

Пятна мазута продолжают покрывать Черное море после аварии двух российских танкеров "Волганефть-212" и "Волганефть-239". Мазут уже зафиксирован у берегов Керчи.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер". Там публикуют снимки в диапазоне радиолокаций, сделанном в ночь на 23 декабря. На них можно увидеть десятки мазутных пятен на расстоянии в несколько километров от берега.

Кроме того, мазут появился у берегов Сочи (Краснодарский край, РФ). В сети показали печальное видео.

Тем временем в оперштабе региона Краснодарского края России сообщили, что на побережье региона зафиксированы новые выбросы мазута от 3 до 50 квадратных метров. На пляжах, откуда убрали и вывезли мазут, он появился снова.

"Источник загрязнения – в море. Еще вчера здесь все убрали, было чисто, а сегодня волны снова выбросили на берег мазут. Нужно максимально быстро остановить выход нефтепродуктов из танкеров, чтобы их не выносило на берег. Если этого не сделать, то все усилия волонтеров будут бесполезными", — заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Напомним, два российских танкера с почти 10 тысячами тонн мазута затонули в Керченском проливе во время шторма 15 декабря. Из-за повреждений корпусов судов в море вытекло большое количество мазута, образовавшее на воде большое нефтяное пятно. По оценкам международной организации Greenpeace, загрязнение такого масштаба может стать одной из самых больших экологических катастроф в Черном море.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на пляжах Анапы после разлива мазута из российских танкеров находят мертвых дельфинов и птиц. По состоянию на 22 декабря погибли 11 дельфинов и более 140 птиц.