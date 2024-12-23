"Мне противно": дочь Фарион набросилась на Усика после победы, сеть взорвалась реакциями

Боксер пока никак не отреагировал

Дочь Ирины Фарион София Семчишин набросилась на боксера Александра Усика после его победного боя с Тайсоном Фьюри. София возмутилась тем, что украинский боксер посвятил победу всем матерям.

Как отметила она на своей странице, ее мать мертва, а Усик в свое время оскорбил Ирину Фарион.

"Ты посвятил свою победу матерям Украины? Моя мама убита! Смотри, что ты говорил о моей Маме. Ты нашу семью обидел. Мне противно, что сейчас, вся фб страница об этом поединке, а я хочу, чтобы она была о наших Защитниках", — написала дочь Фарион и прикрепила видео с Усиком, где он читает стихотворение, посвященное ее матери на русском языке.

В то же время, в сети пользователи шокированы таким поведением Семчишиной, ведь она якобы просто пытается хайповать на других, потому что об убийстве Фарион уже не так часто и говорят. Кто-то говорит, что женщине больно, но оскорблять абсолютного чемпиона мира по боксу, прославившего Украину на весь мир, — это низко.

Были люди, которые неоднократно отметили, что дочь Фарион больна и ей нужно в психушку ложиться, потому что ее скандальные истории затянулись.

Напомним, что у Усика есть жена и четверо детей, которые поддерживали отца во время боя. В сети уже показали, как они выглядят.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что год назад дочь Фарион уехала с места ДТП. Уже известно, что решил суд.