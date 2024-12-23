Живут на грани депрессивного суицида, но едут на войну: почему россияне убивают украинцев

Российские мужчины привыкли давить в себе чувства, поэтому никогда не ходят к психологу

Россияне пережили большое количество коллективных травм вроде т.наз. "октябрьской революции" и распада Советского Союза, поэтому в РФ такое большое число самоубийств, вызванных депрессией. На ее фоне россияне перестают ценить жизнь свою и жизни других людей, потому едут убивать украинцев.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала пацифистка и бывшая узница Кремля Александра Скочиленко. Она объяснила, почему россияне живут на грани депрессивного суицида.

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— Вы [украинцы] с этой травмой справились: нах*й этот Советский Союз. Вы эту тему сразу поняли. В России это все тянется. Почему депрессия? Очень высокий уровень алкоголизма, самоубийств. Причем преобладают мужские самоубийства. Это не значит, что мужчины больше склонны к суициду. Нет, — говорит Александра.

По ее словам, Россия — больше патриархальная страна и мужчины привыкли давить в себе свои чувства, никогда не ходить к психотерапевту.

— Все это копится в безумную массу и человек себе пускает пулю в лоб. Есть целые села, где очень много людей, которые просто вешаются. Нет никакой привычки говорить о своих чувствах, думать о чувствах другого. Нет привычки вообще понять, что ты хочешь по жизни, — объясняет активистка.

Если человек что-то хочет по жизни, у него не будет такой идеи: "Пойду-ка я на войну. Меня там могут убить… Ну, а че еще делать?" Это позиция типа, ну, мне пришла повестка, я пойду на войну. Это из какой-то глубины депрессии, когда человеку вообще все равно. Ему просто нах*й наплевать на свою жизнь, на жизнь других людей. И не потому, что он кровожадный, — говорит Скочиленко.

Она вспомнила, что во время ее заключения в тюрьме работало радио, где брали интервью у людей, которые идут на войну в Украине.

— И там не было таких, которые "Вот, я иду защищать Родину"… Я только слышала, как они говорили: мне пришла повестка, я не хочу попасть в тюрьму, меня позвали, я пойду… Человек может быть в таком пассивном состоянии только когда он уже живет на грани депрессивного суицида. Это же реально суицидальная программа — пойти на войну под пули. Об этом я и говорю, что Россия — очень депрессивная страна, — резюмировала бывшая узница Кремля.

Напомним, ранее Александра Скочиленко объяснила "Телеграфу" верят ли россияне в "скрепы".