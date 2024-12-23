Ситуация вокруг Великой Новоселки усложняется? Россияне пытались наступать, что известно

Россияне штурмуют позиций в районе Великой Новоселки и других населенных пунктов

Ситуация вокруг Великой Новоселки остается тяжелой. Противник проводил наступательные действия с применением бронетехники недалеко от этого населенного пункта.

Об этом сообщили в пресс-службе Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Там отметили, что на Времевском направлении продолжаются интенсивные бои.

"Противник проводил наступательные действия с применением бронетехники недалеко от Великой Новоселки, Константинопольского, Раздольного, Благодатного, Времевки и западнее Сторожевого и Макаровки", — говорится в сообщении.

Тем временем в Генштабе заявили, что на Времевском направлении противник совершил 44 штурма наших позиций в районах Великой Новоселки, Константинопольского, Янтарного, Успеновки, Разлива, Раздольного, Новоселки, Благодатного, Времевки и в направлении населенного пункта Богатырь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что россияне замкнули окружение вокруг Макаровки, что к югу от Великой Новоселки. Силы обороны делают все возможное, чтобы противостоять врагу. На карте DeepState отмечено присутствие украинских войск.