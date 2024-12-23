В Украину вернулись экстренные отключения: где не будет света

Потребление очень высокое, поэтому сейчас нужно разгрузить энергосистему

Во вторник, 23 декабря, в Киеве и Днепре ввели экстренные отключения света. Это было сделано после команды от "Укрэнерго".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Гендиректор Yasno Сергей Коваленко. По его словам, потребление очень высокое, поэтому сейчас нужно разгрузить энергосистему.

"Не садитесь в лифты и старайтесь экономнее использовать энергоемкие приборы", — пишет Коваленко.

Отмечается также, что свет будут выключать в Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях, а также в Киеве.

В то же время в Киевской городской государственной администрации сообщают, что проблемы со светом возникли также из-за последствий обстрелов.

"В связи со сложной ситуацией в энергосистеме страны из-за последствий обстрелов российской федерацией в Киеве применяются графики аварийных отключений электроэнергии", — отметили в КГГА.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.