Будет ли существовать DeepState: что происходит с популярным военным ресурсом

Ресурс с самого начала вторжения подает оперативную информацию о происходящем на фронте

Существование украинского OSINT-сообщества DeepState, вероятно, оказалось под угрозой. Этот ресурс занимается информированием о ситуации на фронте.

Об этом написала нардеп Марьяна Безуглая. Позже сама команда DeepState косвенно подтвердила ее информацию.

По словам Безуглой, существование проекта якобы не понравилось главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому. Поэтому, по ее словам, команду аналитиков хотят мобилизировать, а проект закрыть.

В проекте DeepState информацию Безуглой косвенно подтвердили, отметив, что "не всем главкомам нравится правда и это досадно".

Разобраться в ситуации и более детально объяснить происходящее попыталась бывшая заместительница Министра обороны Анна Маляр. По ее словам, "стравить" Генштаб с DeepState пытаются российские ресурсы.

"Вижу на российских источниках хотят стравить проект DeepState из ВСУ. Интересный информационный кейс, зачем-то распространяемый и нашими СМИ", — написала Маляр, а также рассказала историю создания ресурса.

Кроме того, экс-чиновница отметила, что государственные и негосударственные ресурсы используют разные методы получения информации, а потому она может различаться. По словам Маляр, это не должно являться поводом для конфликта.

Как сообщалось ранее, в DeepState ранее сообщили о том, что украинские войска попали в окружение возле Макаровки, что возле Великой Новоселки. В ВСУ позже эту информацию опровергли, сообщив, что оснований так говорить сейчас нет.