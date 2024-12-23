Что даст закон о декриминализации порно и почему важно его принятие: нардеп дал ответ

Это законопроект о том, что никто не может ограничивать личную свободу каждого, если эта свобода не мешает другим

В понедельник, 19 декабря, Правоохранительный комитет Верховной Рады поддержал для принятия в первом чтении законопроект о декриминализации порно. Такое изменение можно будет назвать отказом от старых норм, которые не актуальны сейчас.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат Максим Бужанский. Он ответил на волнующие многих вопросы насчет этого законопроекта и рассказал, какие правки будут внесены ко второму чтению.

"Это законопроект о том, что никто не может ограничивать личную свободу каждого, если эта свобода не мешает другим. У нас действует архаичная русская норма прошедшего века, базирующаяся на морали того времени. Согласно этой норме, за пару нюдсов в телефоне может наступить криминальная ответственность, это абсолютный бред", — говорит собеседник.

Он добавил, что законопроект декриминализирует порнографию, при этом жестко ограничивая дополнительно — насилие, порноместь, принуждение и так далее. Ко второму чтению, по словам Бужанского, это будет прописано.

"В сущности, это в какой-то степени и есть декоммунизация, отказ от старых норм, которые не актуальны сейчас. Кроме того, правоохранители преследуют тех наших граждан, которые ведут аккаунты на онлифанс, например, это явно не та деятельность, за которую нужно сажать в тюрьму", — подчеркнул нардеп.

При этом Бужанский говорит, что будут категорические запреты на контент с зоофилией, педофилией и так далее.

"И еще один момент. Мы не можем наказывать людей за деятельность, за которую мы берем с них налоги, а мы берем. Я бы добавил, что при этом речь о хотя бы малейшей легализации и декриминализации проституции категорически не идет", — подытожил собеседник издания.

Подробнее о законопроекте

11 ноября депутаты зарегистрировали в Верховной Раде доработанный законопроект о декриминализации порно.

Новый закон должен изменить статью 301 Уголовного Кодекса Украины так, чтобы взрослым людям за снятие и распространение видео интимного характера не грозила тюрьма сроком на 3-5 лет.

Однако уголовная ответственность останется исключительно за:

порно без согласия (порноместь, deep fake);

экстремальное порно (насилие, зоо-, некрофилия);

порно с детьми и распространение среди детей (здесь еще и усиливается).

Сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми тоже остаются уголовными преступлениями (это отдельные статьи).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, позволит ли легализация взрослого контента в Украине разгрузить полицию и пополнить бюджет.