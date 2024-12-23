Совладелец GSC Game World Криппа рассказал, окупился ли S.T.A.L.K.E.R. 2

С момента релиза прошло чуть больше месяца

С момента выхода игры S.T.A.L.K.E.R. 2 20 ноября 2024 уже было продано достаточно копий, чтобы вывести проект в прибыль. А на ее разработку потратили десятки миллионов долларов.

Об этом в интервью Forbes рассказал украинский бизнесмен Максим Криппа, совладелец компании-разработчика игры GSC Game World. По его словам, за первые 36 часов после выхода было продано более 1 млн копий игры.

"Мы уже продали достаточно, чтобы вывести проект в прибыль. Перед релизом команда работала почти 24/7. Она жила этим проектом, особенно на фоне войны. Хотелось подарить стране надежду и гордость, показать всем, что украинцы могут делать проекты столь высокого уровня", – подчеркнул Криппа.

Он отметил, что релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 стал настоящим прорывом. По словам бизнесмена, для команды разработчиков это не только коммерческий успех, но огромное культурное достижение.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 стал символом украинского творчества и устойчивости. Условия, в которых игра создавалась, были чрезвычайно сложными: война, обстрелы, блекауты. Это больше, чем игра – это символ силы, творчества и веры в то, что мы можем достичь невероятного даже в самых тяжелых обстоятельствах. Действительно, горжусь этим", — рассказал Криппа.

По его словам, над игрой работает около 470 человек. Приблизительно 200 из них – это сотрудники, работающие в разных странах мира, еще около 270 остаются в Украине.

"Когда я пришел в компанию в 2020 году, команда состояла из 65 человек. За эти несколько лет мы невероятно выросли – в семь раз во время наводнения и войны. Огромная часть нашего успеха – это их труд, преданность и вера в этот проект", – отметил бизнесмен.

Также он рассказал, что Евгений и Мария Григорьевич являются творческими директорами продукта. Они занимались всеми операционными и организационными процессами.

Криппа выразил надежду, что по мотивам игры будет создан сериал на Netflix, как это было с игрой польских разработчиков "Ведьмак". В то же время он оценил перспективы S.T.A.L.K.E.R. 2 в США.

"Каков потенциал у S.T.A.L.K.E.R. 2? Учитывая, что игра действительно глобальная, наибольшая доля продаж сейчас – США… США – рынок №1, и это очень приятно, что украинский продукт покоряет привередливых игроков развитых стран. Мы не строим конкретных прогнозов, ведь жизнь всегда вносит свои коррективы, но верим в долгое и успешное будущее этого продукта. S.T.A.L.K.E.R. 2 – это не просто игра, это проект с большим потенциалом. Мы будем выпускать минимум два DLC, мультиплеера. Количество копий, которое сможем продать в конце этого пути, действительно неизвестно. Не хотелось бы называть какие-то цифры, чтобы не сглазить", – подытожил бизнесмен.

Ранее "Телеграф" писал, что британский журналист Брендан Колдвелл раскритиковал S.T.A.L.K.E.R 2 из-за символизма.