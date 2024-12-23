Книжное кафе "Сенс" попало в неприятную историю с военнослужащей: в сети обсуждают

Военнослужащая потратила день и 600 гривен на бессмысленные поездки

Украинская военнослужащая попыталась сдать русскоязычную литературу по акции в столичное книжное кафе "Сенс", но ей там отказали. Пользователи сети активно обсуждают произошедшее.

Своей историей поделилась жительница Киевской области Анастасия Гораш в своем Facebook. По ее словам, она решила потратить один из дней отпуска на благое дело, но вместо этого лишь потратила деньги на бессмысленную поездку.

Гораш отметила, что до ротации видела многочисленные посты о том, как в "Сенсе" собирают русскоязычную литературу на переробку, а потому в отпуске решила собрать свою и отвезти ее в кафе. Однако там ей отказали, сославшись на то, что на складе уже нет места.

"Нет, мои объяснения, что я скоро стану на работу и в январе привезти не смогу — не были аргументом. И то, что я ехала из-под Киева специально с этими книгами – не были аргументом, не были для работников поводом где-то плотнее на складе сложить книги и впихнуть те, что я привезла", — сказала она.

По словам женщины, сотрудники посоветовали узнавать об акциях в соцсетях и предложили помощь с транспортировкой книг до такси. Гораш говорит, что бессмысленное "путешествие" обошлось ей в 600 гривен.

Под сообщением военнослужащей началось активное обсуждение. Некоторые пользователи сети отметили, что перед тем, как везти книги, надо было поинтересоваться, работает ли акция.

Однако большинство все же встало на сторону женщины.

Администрация "Сенса" тоже вышла на связь, принесла извинения и пообещала обсудить этот случай с персоналом.

Как сообщалось ранее, известная парамедик Екатерина (Пташка) Полищук рассказала, что решила взять собаку из одного из приютов в Черкассах. По словам Полищук, в конечном итоге ее обманули и не отдали то животное, которое она хотела.