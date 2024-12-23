МВФ спрогнозировал сроки окончания войны: украинцам объяснили, что это значит

Экономист рассказал, что может произойти в ближайшее время

Международный валютный фонд прогнозирует, что война между Россией и Украиной может завершиться в четвертом квартале 2025 года, а в худшем случае — продлится до середины 2026 года.

О том, что означают эти прогнозы и чего стоит ждать, в эфире передачи "Зараз" на YouTube-канале Telegraf.UA рассказал экономист Иван Ус. Он отметил, что такие международные организации, как МВФ, Мировой банк NEFCO (Северная экологическая финансовая корпорация — Ред.) не могут прогнозировать, что война будет вечной. Потому, что в таком случае ни о какой экономике и речи быть не может.

Они вынуждены устанавливать определенные лимиты и заявлять, что война может продлиться определенное количество времени, заявил эксперт.

Говорить о том, что война может продлиться от 10 до 15 лет — тоже не совсем правильно, поскольку прогнозы разных исследователей разнятся между собой, подчеркнул Ус. Поэтому в такой ситуации важно иметь "план Б" на случай окончания войны, независимо от того, когда это произойдет.

"Я далек от заявлений, что война завершится к концу 2024 года. Мы знаем, что отдельные представители блогосферы, назовем их так, говорили, что к концу этого года война завершится. Это слишком оптимистично, не думаю, что так будет", — отметил Иван Ус.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Международный валютный фонд предоставит Украине около 1,1 млрд долларов США в качестве очередного транша после шестого пересмотра Механизма расширенного финансирования (EFF).