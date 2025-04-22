"Несвятая троица": кто будет представлять США на переговорах с Украиной и Европой в Лондоне

Переговоры в Лондоне станут продолжением переговоров, которые прошли 18 апреля в Париже

Следующие переговоры США с Украиной и ее европейскими партнерами касательно прекращения войны против России пройдут в Лондоне уже на этой неделе. Представлять Соединенные Штаты там будет "несвятая троица" – государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель президента по вопросам Украины, генерал в отставке Кит Келлог и так называемый "спецпредставитель по Ближнему Востоку" Стив Виткофф, который очень любит российскую пропаганду.

Об этом сообщает издание Bloomberg. Делегация США должна встретиться с представителями Великобритании, Франции, Германии и Украины. При этом детали встречи согласовываются и могут измениться.

Переговоры в Лондоне станут продолжением переговоров, которые прошли 18 апреля в Париже, и на которых представители США пытались давить на Европу и Украину. Рубио, Келлог и Виткофф во время встречи во Франции обозначили потенциальные рамки договоренностей о прекращении огня в Украине и предстоящем заключении возможного мирного соглашения.

В частности, Вашингтон требует от Европы снять часть санкций от России. Относительно Украины, Вашингтон требует от Киева согласиться на признание официального российского контроля над украинским Крымом. Кроме того, США хотят взять под контроль ЗАЭС и территорию вокруг атомной станции.

Напомним, по данным СМИ, США предложили союзникам мирную инициативу по завершению войны в Украине, которая предусматривает ряд уступок с украинской стороны в пользу России – и никаких уступок со стороны Кремля. План якобы предусматривает сохранение под контролем Москвы оккупированных территорий, ослабление санкций против РФ и отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Взамен Россия должна согласиться на полное прекращение огня.

Кроме того, Рубио во время разговора с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте 18 апреля объявил официальную позицию США по установлению мира в Украине. Если в ближайшее время не будет ясного пути к миру в Украине, США откажутся от посредничества в мирных переговорах между Киевом и Кремлем.