Губили обувь, вода хлюпала во все стороны и громкие крики: как украинцы отпраздновали поливальный понедельник (видео)

Пользователи сети оценили такую традицию

В Украине во второй день Пасхи отмечают старинный праздник — поливальный понедельник. В этот день украинцы традиционно обливают друг друга водой, они верят, что это приносит здоровье, удачу и благополучие на весь год.

Соответствующие видео распространяют в социальной сети Тик Ток. Украинцы делятся, как они проводят этот праздник.

Поливальный понедельник — что это такое

Обливной понедельник, или как его еще называют "Поливальный понедельник" или "Волочильный понедельник", имеет давние корни и происходит еще с дохристианских времен. По традиции, ребята обливали девушек водой, а те в благодарность дарили им писанки. Считалось, что вода в этот день имеет особую силу и оздоравливает, а девушки, которых облили, будут красивыми и здоровыми.

В наше время эта традиция претерпела трансформации, и теперь обливаются все члены семьи независимо от возраста и пола, превращая древний обычай в веселое семейное развлечение. В этом году социальная сеть TikTok наполнилась видео, где молодежь с энтузиазмом поддерживает народную традицию — они обливают друг друга из ведер, поливочных пистолетов и шлангов, смеются, бегают.

Кто-то устроил поливание друг друга прямо возле храма. Девушка, которая делится соответствующим видео отметила, что во время этого даже потеряла обувь.

Украинцы набирают в ведра много воды и поливают своих знакомых.

Украинцы пишут, что это крутая традиция. Она поднимает настроение.

Обливать можно любого. Так, на одном из видео заметно, что целая семья устроила себе веселье.

Другой пользователь сети показал, что пожарные на спецтранспорте порадовали жителей населенного пункта и напомнили об этой традиции. Видео было подписано так: "Поливальный понедельник по-богатому".

Также на одном из видео люди обступили другого мужчину, чтобы с разных сторон полить его водой. Он не ожидал этого почувствовать.

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