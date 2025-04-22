В Кремле довольны планом Трампа по мирному соглашению

Внеблоковость Украины — давняя мечта РФ

Россия довольна предложением США исключить вступление Украины в НАТО в рамках предстоящего мирного соглашения. При этом Москва не проявляет признаков того, что готова заключить сделку быстро.

Как сообщает The Wall Street Journal, администрация президента США Дональда Трампа представила эту идею как часть пакета предложений украинским и европейским чиновникам на прошлой неделе. Сейчас США ожидают ответа Киева, который он должен дать на встрече в Лондоне уже на этой неделе.

Как в Москве отреагировали на план США

"Мы слышали от Вашингтона на разных уровнях, что членство Украины в НАТО невозможно. Это то, что нас удовлетворяет и совпадает с нашей позицией", – заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В то же время, он отказался комментировать другие мирные предложения США, не касающиеся членства Украины в НАТО. Песков сослался на то, что усилия по урегулированию войны не должны совершаться публично. Также он заявил, что не будет комментировать временные рамки, когда может быть заключено соглашение.

"Сейчас много таких сообщений, много дискуссий. Конечно, работа над поиском путей мирного урегулирования ситуации не может и не должна происходить публично. Она должна происходить в абсолютно дискретном режиме", — сказал представитель Кремля.

Предложения США по мирному соглашению — что известно

Помимо исключения возможности Украины вступить в НАТО, предложения администрации Трампа включают потенциальное признание США аннексии Крыма Россией. Еще одна идея Соединенных Штатов – определение территории вокруг ЗАЭС нейтральной, с контролем со стороны США.

По данным WSJ эти предложения Вашингтон передал Киеву в конфиденциальном документе в Париже 17 апреля. Их также получили представители европейских стран, вовлеченных в мирный процесс.

Как сообщал "Телеграф", на встречу в Лондон от США прибудут государственный секретарь Марко Рубио, специальный представитель президента по Украине, генерал в отставке Кит Келлог и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф. Они проведут переговоры с представителями Великобритании, Франции, Германии и Украины.