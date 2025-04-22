В Ватикане обнародовали завещание Папы Франциска: о чем написал понтифик

Погребение состоится за счет благотворителя, средства от которого уже переданы в Базилику Санта Мария Маджоре

Ватикан обнародовал завещание умершего Папы Римского Франциска. Понтифик повелел похоронить его скромно, местом захоронения избрали Папскую Базилику Санта Мария Маджоре, где Франциск традиционно молился.

Об этом говорится в сообщении на сайте Ватикана. Отмечается, что Франциск составил свое завещание еще в июне 2022 года и точно указал, где и как его должны похоронить, когда он умрет.

Отмечается, что похороны пройдут за счет благотворителя, средства от которого уже переданы в Базилику. Гробница, согласно посмертной воле понтифика, должна быть без украшений, простой, с надписью Franciscus. Кроме указания места захоронения, Франциск в завещании выразил благодарность всем, кто его любил и молился за него.

"Страдания, обозначившие последний период моей жизни, я приношу в дар Господу – за мир в мире и братство между народами", – говорится в документе.

Напомним, новость о смерти Папы Римского Франциска, которая поступила 21 апреля 2025 года мгновенно разлетелась по разным уголкам Земли, где проживает многочисленное сообщество христиан (есть примерно 1,3 миллиарда крещеных католиков во всем мире). В Украине католическое сообщество верующих также велико — 6,5 миллиона (по данным 2020 года).

"Телеграф" писал, что после смерти понтифика начнется период Sede Vacante (пустого престола), а затем конклав кардиналов изберет нового Папу. Для украинского католического сообщества придет время ожидания и молитвы за выбор преемника святого Петра.