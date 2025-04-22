Рейтинги Трампа опустились до самого низкого показателя за время его президентства: что не нравится американцам

При этом рейтинги одобрения Трампа пока выше, чем рейтинги, которые наблюдались на протяжении большей части пребывания в Белом доме Джозефа Байдена.

Рейтинги президента США Дональда Трампа за первые 100 дней его второй каденции упали до самого низкого уровня при его пребывании в должности лидера Соединенных Штатов. Граждане США обеспокоены действиями президента и его попытками расширить свою власть, игнорируя конституцию и законы страны.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на данные опроса 4306 респондентов, проведённого институтом Ipsos. Отмечается, что только 42% граждан США одобряют действия Трампа против 47% сразу после 20 января 2025 года.

"Начало срока президентства Трампа ошеломило его политических оппонентов, поскольку он подписал десятки исполнительных указов, расширяющих его влияние как на правительственные департаменты, так и на частные учреждения, такие как университеты и юридические фирмы", – отмечается в сообщении.

При этом рейтинги одобрения Трампа пока выше, чем рейтинги, которые наблюдались на протяжении большей части пребывания в Белом доме Джозефа Байдена. Однако текущая тенденция к падению рейтингов свидетельствует о том, что американцы не одобряют попытки Трампа расширить свою власть и игнорировать законодательство. Главные моменты опроса:

83% опрошенных заявили, что Трамп должен выполнять абсолютно все решения федерального суда независимо от того, нравятся ли они ему или нет. Согласие или несогласие президента с судебными приговорами не имеет никакого значения.

57% опрошенных (среди которых треть была республиканцами) заявили, что Трамп не имеет права прекращать финансирование университетов, даже если он не согласен с тем, как ими руководят. Каких-либо оправданий не должно быть (Трамп недавно заморозил миллиарды долларов для университетов под предлогом "антисемитизма" последних).

66% опрошенных не поддерживают идею контроля президента США над главными культурными учреждениями страны (Трамп приказал Смитсоновскому институту устранить "ненадлежащую идеологию" под угрозой лишения финансирования).

46% опрошенных не одобряют действия Трампа по иммиграции (против 45% одобрения).

59% опрошенных считают, что из-за действий Трампа США теряют доверие и союзников на мировой арене.

75% респондентов (в том числе 53% опрошенных сторонников Республиканской партии) категорически исключают возможность Трампа баллотироваться на третий президентский срок в США, поскольку это запрещает Конституция.

Трамп ранее подтверждал американским СМИ, что он серьезно настроен на то, чтобы пойти на третий президентский срок. Президент США заявил, что якобы существуют "методы", которые позволят ему остаться на президентском посту после 2028 года и подчеркнул, что "он не шутит". Недавно бывший главный стратег Белого дома и старший советник Трампа Стивен Беннон подтвердил эту информацию.

При этом сейчас количество президентских сроков для одного лица ограничивает 22-я поправка к Конституции США, согласно которой никто не может быть президентом больше двух раз. Для Трампа это второй президентский термин – то есть возможность баллотироваться еще раз закрыта. Однако трамписты уже ищут пути, как обойти этот запрет – в частности, в начале января конгрессмен от Республиканской партии Энди Оглз предложил изменить Конституцию страны ради того, чтобы разрешить президенту США Дональду Трампу баллотироваться на этот пост еще раз. Он мотивировал свое предложение тем, что стране якобы нужно "смелое руководство, в котором так нуждается наша нация".

Отметим, в популярном американском сериале "Гражданская война" (Civil War, также известный, как "Восстание штатов") гражданская война в США начинается после того, как действующий президент грубо нарушает Конституцию : он разгоняет ФБР (в свое время грозился сделать Трамп), предписывает применить войска. протестов (BLM), и, в конце концов, принимает решение пойти на третий президентский срок, что прямо запрещено главным законом страны. Решение президента приводит к политическому кризису и тотальной гражданской войне, в результате которой США залиты кровью и расколоты, Вашингтон взят штурмом, а самого лидера страны расстреливают в Овальном кабинете повстанцы.