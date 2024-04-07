Ученые придумали, как вырастить новую печень прямо в теле пациента

Технология не решит все проблемы, но поможет разобраться с нехваткой доноров

Первый в мире человек получил экспериментальное лечение в ходе которого, ему попытаются вырастить новую печень. При этом речь идет не о пересадке, а о выращивании печени прямо в его теле.

Как сообщает Nature, операция была проведена 25 марта компанией LyGenesis. Пациент чувствует себя хорошо и уже был выписан из больницы.

Отмечается, что этот эксперимент станет первым шагом на пути лечения людей, у которых отказала печень, но не попавших на процедуру трансплантации.

Идея исследователей заключается в том, чтобы ввести здоровые клетки донора в лимфатический узел в верхней части живота пациента с недостаточностью. Ожидается, что спустя несколько месяцев клетки начнут размножаться, захватят лимфатический узел и создадут структуру, которая будет выполнять функции печени.

Учитывая критический дефицит доноров в США, LyGenesis создает метод, который позволил бы использовать донорскую печень, даже если совместимого пациента не нашлось. В таком случае донорские клетки будут введены в лимфатический узел, который по мнению ученых лучше всего подходит для выращивания мини-печени.

При этом есть все основания полагать, что клетки не будут расти бесконечно, поскольку в этом они будут полагаться на своеобразные "сигналы бедствия" от отказавшей печени. То есть как только функция фильтрации крови будет стабилизирована, то сигнал исчезнет и рост прекратится.

Впрочем, исследователи пока не знают, насколько большой будет новая печень.

До средины следующего года ученые намерены привлечь к клиническим испытаниям еще 12 человек, чтобы оценить безопасность участников эксперимента, время роста и качество жизни после лечения. Кроме того, они хотят понять, сколько таких мини-печеней надо для полной стабилизации пациента, для этого они планируют ввести клетки сразу в пять лимфоузлов, чтобы определить, помогут ли дополнительные органы повысить вероятность успеха процедуры.

Как сообщалось ранее, в Японии тем временем проблему нехватки доноров пытаются решить иначе. Там вырастили модифицированных поросят, чьи органы должны бы подойти для пересадки людям.