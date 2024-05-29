Все как у людей: ученые выяснили, почему "киты-убийцы" устроили "охоту" на яхты

У кого-то просто слишком много свободного времени

На протяжении четырех лет группа косаток, также известные как "киты-убийцы", устраивают "охоту на яхты" у берегов Испании и Португалии. Хотя озвучивались разные предположения относительно того, почему они это делают, но теперь похоже ученые смогли установить причину.

По всей видимости, этим крупным морским хищникам просто стало скучно и они придумали себе новое развлечение. К таким выводам пришли биологи, работавшие на Международную китобойную комиссию.

Отмечается, что разрушительное хобби возникло у молодых косаток из-за обилия свободного времени, любопытства и врожденной игривости. При этом отдельные популяции этих животных уже отличались странными развлечениями, хотя нападают на яхты они впервые.

Предпосылкой к развитию этого способа времяпровождения стало восстановление популяции голубого тунца в водах возле Иберийского полуострова, что привело к тому, что эта группа примерно из 40 косаток теперь может проще находить себе пропитание. Это дало им свободное время, которое молодняк начал тратить на игры.

При этом отмечается, что в нападениях на яхты принимали участие около 15 косаток, из которых большинство оказались молодыми самцами. Бить головой по рулю они начали где-то в 2017 году, когда были совсем юными, однако тогда из-за их некрупных размеров это не привело к каким-то последствиям. Впрочем, чем крупнее становятся эти млекопитающие, тем больший ущерб они могут нанести.

Отмечается, что ни одна косатка старше 25 лет в забавах молодежи не участвовала. Возле них были замечены старшие самки, однако теперь считается, что они просто присматривали, чтобы с потомством ничего не случилось.

Ученые говорят, что пока нет никакого способа прекратить это развлечение. Вместе с тем, они делают вывод, что это не является проявлением агрессии, а скорее желанием пообщаться или развлечься, а потому называть такое поведение "нападением" будет некорректно.

Для справки: Самцы этих китообразных могут достигать 8 метров в длину и весить до 7 тонн, самки обычно несколько меньше. Это животное носит грозное название "кит-убийца", что на самом деле является неправильным переводом их испанского названия "убийца китов", которое они получили из-за практики охоты на своих более крупных сородичей. Случаев же нападения на людей в дикой природе за всю историю взаимодействия наших видов зафиксировано не было, хотя такое случалось с животными, содержащимися в неволе.

Как сообщалось ранее, 15 мая текущего года эти косатки потопили 15-метровую яхту в Гибралтарском проливе. На борту находилось два человека, но их успел подобрать проходящий мимо танкер, прежде чем судно затонуло.