ШІ зможе пересадити голову людини? Амбітний проєкт обіцяє таку можливість найближчим часом (відео)

Тіла пропонують брати у донорів, або вирощувати самотужки

Американський стартап BrainBridge оголосив про розробку першої в світі системи трансплантації голови на основі штучного інтелекту. Наразі це лише концепція, та автори хочуть залучити провідних науковців до проєкту.

Хашем Аль-Гайлі, вчений, який стоїть за проєктом, опублікував вражаюче відео, де відбувається трансплантація голови — її виконують високошвидкісні роботизовані системи. Система BrainBridge в майбутньому має керуватися штучним інтелектом, що отримує зображення на молекулярному рівні в реальному часі, забезпечуючи точне відновлення зв’язку спинного мозку, нервів і кровоносних судин.

За прогнозами деяких джерел, перша трансплантація голови за цією технологією може відбутися протягом наступних восьми років. MIT Technology Review застерігає від надмірного захоплення, зазначаючи, що це все ще нереальна програма, а тільки відеоконцепція.

Розробники зазначають, що тіла можна буде брати від донорів із мертвим мозком або вирощувати "в пробірці". Проєкт потенційно може допомогти паралізованим пацієнтам та хворим з неврологічними захворюваннями. Відео підняло етичну дискусію про таку пересадку. Зазначимо, що тема пересадки голови не нова для науки — вперше такий амбітний експеримент провели з мавпами початку 1970-х років.

BrainBridge спрямований не тільки на мету трансплантації голови, вважається, що проєкт призведе до прориву, адже наразі неможливо повністю відновити пошкодження нервів і спинного мозку. Згідно з нарисом проєкту, під час відновлення людина зможе керувати пристроями чи повідомляти про потреби силою думки завдяки спеціальному налобному браслету.

Раніше "Телеграф" розповідав, що неандертальці схрещувалися з людиною розумною. Вчені розповіли, коли це відбулося.