Археологи обнаружили 2100-летнее обращение правителя к народу на камне: о чем в нем говорится

Ученые отмечают важность этой надписи, как ключевого элемента для раскрытия тайн прошлого

Исследователи обнаружили в Турции обращение короля Коммагены Антиоха I к народу. Отмечается, само обращение было на камне, а его возраст составляет 2100 лет.

Об этом сообщает Arkeonews. Так, находка была обнаружена у горы Кимил в селе Оневлер района Гергер Адиямана. Древние народы считали эту местность священной. Археологи обнаружили на рельефе сцены рукопожатия и стеллы с надписями.

Что касается Коммагена, то это древнее королевство с историей, которая достигает 163 года до нашей эры, сохраняет богатое наследие, которое происходит от Александра и Ахеменидов. Король Антиох I, правивший в 69–34 годах до нашей эры, известен своей попыткой сохранить индивидуальность своего королевства в греко-римском мире.

О чем говорится в обращении правителя

Относительно обращения Антиоха I к народу, которое нашли на камне, то оно содержит призыв к уважению закона. В нем утверждаетя, что король Антиох I призвал людей "подчиняться и уважать закон". Археологи и историки рассматривают эту надпись как ключевой элемент в понимании истории и культуры Коммагении. Его важность состоит в том, что оно отражает политические и социальные аспекты того времени, а также определяет важность закона и порядка для стабильности королевства.

2100-летнее обращение правителя к народу

Впоследствии профессора из Оксфордского и Пизанского университетов приехали к месту находки, чтобы помочь в понимании этого открытия. Они отмечают важность этой надписи как ключевого элемента для раскрытия тайн прошлого.

Найденная давняя надпись в Турции является не только артефактом прошлого, но и ключом к пониманию культуры и истории Коммагении. Он отражает призыв к уважению закона от короля Антиоха I и отражает важность порядка и стабильности для преодоления вызовов того времени.

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