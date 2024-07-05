До конца недели не будет покоя? На Земле продолжает держаться сильная магнитная буря

Появился обновленный прогноз

Ученые предупреждают об экстремальном геомагнитном шторме 9 баллов, который с максимальной мощностью бушует на нашей планете уже два дня. Хотя другие астросиноптики уверяют – 5-7 июля пройдут без каких-либо колебаний выше 4 баллов.

Ни один из выбросов корональной массы (СМЭ) не приближается к Земле, поэтому магнитные бури в течение этих дней маловероятны. Тишина на Солнце должна сохраниться в выходные и возможно после них, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Однако в ресурсе Meteoagent не согласны с прогнозом предыдущих учёных и добавляют, что наша планета в лапах экстремальной девятибалльной магнитной бури.

Она должна состояться только 5 июля и ее мощность не прогнозируется ниже 9 баллов. На следующий день, 6 июля, ожидается спад солнечной активности до "зеленого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые регионы Украины в конце недели будут страдать от сильной жары, а в других — пройдут грозы и град.