Укр

До конца недели не будет покоя? На Земле продолжает держаться сильная магнитная буря

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Космос Новость обновлена 05 июля 2024, 11:10
Космос. Фото Обозреватель

Появился обновленный прогноз

Ученые предупреждают об экстремальном геомагнитном шторме 9 баллов, который с максимальной мощностью бушует на нашей планете уже два дня. Хотя другие астросиноптики уверяют – 5-7 июля пройдут без каких-либо колебаний выше 4 баллов.

Ни один из выбросов корональной массы (СМЭ) не приближается к Земле, поэтому магнитные бури в течение этих дней маловероятны. Тишина на Солнце должна сохраниться в выходные и возможно после них, как сообщили ученые с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

Однако в ресурсе Meteoagent не согласны с прогнозом предыдущих учёных и добавляют, что наша планета в лапах экстремальной девятибалльной магнитной бури.

Она должна состояться только 5 июля и ее мощность не прогнозируется ниже 9 баллов. На следующий день, 6 июля, ожидается спад солнечной активности до "зеленого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые регионы Украины в конце недели будут страдать от сильной жары, а в других — пройдут грозы и град.

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#Прогноз #Магнитные бури #График