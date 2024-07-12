На выходных отдыха не будет: какой мощности будет держаться магнитная буря

Прогноз дали на ближайшие дни

Магнитная буря хоть и снизила свою силу, однако все равно продолжает бурлить на Земле. К концу этой недели прогнозируется 4 и 5-балльный геомагнитный шторм.

Как говорят ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), уже 13 и 14 июля ожидаются геомагнитные бури класса G1, то есть слабые. Они станут следствием потока солнечного ветра, поразящего магнитное поле Земли.

Они отмечают, что газообразный материал вытекает из северной дыры в атмосфере Солнца.

Магнитные бури на Земле 11-14 июля

В течение этих 3 дней прогнозируются магнитные штормы 4 и 5 баллов мощности, которые должны продержаться в последний день рабочей недели и выходных.

Согласно прогнозу Meteoagent, сейчас, 12 июля, на нашей планете держится магнитная буря 4 баллов, которая на следующий день, 13 июля, увеличит свою силу до 5 баллов. Такой шторм продержится и в воскресенье, 14 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, спадет ли аномально высокая температура в Украине в конце рабочей недели. Прогноз дал известный синоптик Игорь Кибальчич.