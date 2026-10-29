Как украинская броня прорвала защиту РФ: детали операции "Вивальди" и урок для НАТО

Примерная интеграция бронемашин, пехоты, беспилотников и РЭБ

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Во время операции "Вивальди" украинские войска провели два успешных механизированных штурма в тылу российских сил. Операция продолжалась с мая по октябрь 2026 года на севере Донецкой области. Этот опыт показал: бронетехника сохраняет наступательный потенциал, даже когда противник широко применяет БПЛА.

Методы операции и их значение для сухопутных войск НАТО проанализировало военно-аналитическое издание Defence Matters. В основе атак лежало согласованное применение тяжелой техники и пехоты, воздушных дронов, наземных беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

Как бронемашины добрались до позиций операторов дронов

О двух механизированных штурмах рассказал бригадный генерал Андрей Билецкий. Во время операции он командовал Третьим армейским корпусом, а теперь возглавляет группировку войск "Центр". В одном из эпизодов четыре украинские бронемашины пересекли линию соприкосновения и доставили пехоту к позициям российских операторов беспилотников. Военнослужащие спешились у цели и продолжили атаку пешком.

Российские силы подбили одну из машин, но она сохранила подвижность и отошла самостоятельно. Перед атакой экипажи и пехота проходили отдельную подготовку. Бронемашины дополнительно защитили, а их действия поддерживали средства РЭБ и другие системы обеспечения боя.

Главным было быстро выйти к выбранным целям, а не долго продвигаться по территории под постоянным наблюдением. Бронетехника доставила пехоту туда, куда пешком добраться незаметно было бы трудно.

Как подготовили условия для прорыва

Перед механизированными атаками украинские подразделения сосредоточились на том, чтобы нарушить работу российской сети беспилотников. В приоритете были подразделения операторов дронов, в том числе формирование "Рубикон". Разведывательные беспилотники обнаруживали их позиции, а ударные системы поражали личный состав и оборудование.

Подготовку сопровождала информационная тишина: сведения о продвижении старались не распространять, чтобы российские силы не раскрыли замысел по открытым публикациям. Вместе с РЭБ и ударами дронов эти меры создавали временные условия для маневра бронетехники.

В операции активно применяли и наземные беспилотные машины. Одни решали логистические задачи, другие доставляли взрывчатку или вооружение для ударов по российским позициям. По официальным украинским данным, использовали наземные дроны-камикадзе, а также системы, которые тяжелые воздушные беспилотники переносили в российский тыл. Дистанционно управляемые платформы атаковали укрепления и инфраструктуру связи.

Итоги операции и урок для НАТО

По данным Третьего армейского корпуса, за четыре этапа операции под контроль Украины вернули 277 квадратных километров и 16 населенных пунктов. На заключительном этапе, в октябре, освободили 101 квадратный километр и села Зеленая Долина, Липовое и Колодези. Украинское командование связывает эти результаты с тем, что российское продвижение к северным подступам Славянска и Краматорска удалось остановить.

"Мы не дали противнику обойти Славянско-Краматорскую агломерацию с флангов и зажать ее в клещи, а также защитили трассу Харьков – Славянск. Противник не смог перерезать ключевую логистическую артерию нашей группировки на Донбассе", – заявил Билецкий.

Главный урок для армий НАТО, по оценке Defence Matters, – интегрировать традиционные сухопутные силы с новыми технологиями. Танки и бронетранспортеры могут прикрывать пехоту при переброске и использовать слабые места обороны. Их эффективность все больше зависит от разведки, надежной связи, радиоэлектронной борьбы и способности подавлять вражеские средства наблюдения и поражения.

Для таких атак нужны подготовленные экипажи и машины с достаточной защитой. Благоприятные условия складываются на ограниченных участках и сохраняются недолго. Опыт "Вивальди" показывает, на что способны тщательно подготовленные локальные механизированные удары в среде, насыщенной беспилотниками.

Как сообщал "Телеграф", во время операции "Вивальди" Третий армейский корпус под командованием Белецкого использовал беспилотники, чтобы высадить наземных роботов со взрывчаткой примерно в 10 км за российскими позициями. Эту тактику назвали "Грифон" – в честь военнослужащего, пропавшего без вести около Андреевки.