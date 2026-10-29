В Украине раскритиковали новые санкции ЕС: что не так и чего ждет Киев

В Киеве объяснили, какие решения европейских партнеров считают справедливыми и почему нынешних усилий недостаточно

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Украина считает неправильным любое смягчение санкций против России. По мнению Киева, приблизить мир может только усиление ограничительных мер. При этом Украина готова следить за переговорами и оценивать возможные изменения ситуации.

Об этом в комментарии "Телеграфу" заявил уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк.

Позиция Украины по снятию санкций с российского фонда

По словам Власюка, Россия поднимает вопрос об отмене отдельных санкций с марта 2025 года. Речь идет, в частности, об авиационной отрасли, производителях и поставщиках удобрений и т.д.

"На данный момент любое снятие санкций с РФ мы считаем неправильным и таким, что не помогает приближению мира", – подчеркнул Власюк.

Владислав Власюк объяснил позицию Украины по санкциям против России

Украина видит путь к миру в усилении санкционного давления, отметил он. Однако позиция может измениться в зависимости от развития ситуации.

"Посмотрим. Пока что давайте следить за теми переговорами, которые происходят, верить, что будут конструктивные шаги с обеих сторон в направлении мира", – сказал представитель Украины.

Украина рассчитывает на новые ограничения против российских олигархов

Еще один вопрос – возможные точечные санкции против российских бизнесменов, в том числе связанных с компанией Ozon. Власюк назвал такие ограничения вопросом справедливости.

По его словам, Киев считает несправедливым снятие санкций с двух российских олигархов и выступает за ограничения как минимум против десяти других представителей крупного российского бизнеса, связанных с военно-промышленным комплексом.

"Мы считаем, что правильно и справедливо будет наложить санкции на хотя бы 10 других российских олигархов, связанных с ВПК", – отметил Власюк.

Санкции против отдельных бизнесменов – не единственный вопрос, который рассмотрят в рамках усиления давления на Россию, подчеркнул он.

Что не устроило Власюка в новом пакете санкций ЕС

Украина уже ознакомилась с первыми проектами 22-го пакета санкций Европейского союза против России, сообщил Власюк.

По его оценке, предварительные наработки пока не оправдали ожиданий украинской стороны.

"Я ожидал лучшего, откровенно говоря. Но еще не вечер, еще можно немного их дожать", – заявил он.

По словам Власюка, 22-й пакет санкций планируют рассмотреть в Брюсселе в середине ноября.

Что известно о новых санкциях ЕС против России

12 октября 2026 года Совет Европейского союза утвердил масштабное расширение санкционных списков против России. Под ограничения попали 1569 физических и юридических лиц, связанных с российским военно-промышленным комплексом. По данным Совета ЕС, это крупнейшее разовое расширение санкционных списков с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В список вошли 826 российских компаний и 743 руководителя этих предприятий. Среди них – производители и поставщики комплектующих для ракет, беспилотников и авиационной техники. Ограничения затронули предприятия, которые выпускают электронику, полупроводники, микросхемы, средства связи, радары, навигационное оборудование, взрывчатые вещества и боеприпасы.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас пояснила, что более половины новых санкционных позиций связаны с производственной цепочкой баллистических ракет, которыми Россия наносит удары по Украине. По оценке Совета ЕС, совокупный годовой оборот попавших под ограничения предприятий составляет не менее 20 млрд евро. На них работают более 250 тысяч человек.

Активы компаний из списка заморозят, а предоставлять им средства и экономические ресурсы запретят. Физическим лицам также запрещён въезд в Евросоюз.

Отдельно 12 октября Совет ЕС ввёл санкции против 77 человек, которых считает причастными к организации российских выборов в Госдуму на временно оккупированных территориях Украины. В список вошли 74 кандидата и три члена Центральной избирательной комиссии России.

Как сообщал "Телеграф", 16 октября Дональд Трамп приостановил действие ключевых санкций и пошлин, связанных с Россией. Подробнее – о решении Трампа. Это показывает, что решения США могут усиливать санкционное давление на Москву и ограничивать его. Для Украины отдельный риск возникает, если Вашингтон одновременно ослабляет экономическое давление на Россию и призывает Киев прекратить удары по российской нефтяной инфраструктуре.