Радину обвинили в манипуляциях и предвзятости из-за ее позиции по "Моршинской"

Пронин опроверг аргументы депутатки, а представитель "Пріорітас" призвал НАПК проверить возможный конфликт интересов

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Юрист и общественный активист Евгений Пронин обвинил народного депутата Анастасию Радину в манипуляциях. Поводом стало ее видео о конкурсе на управление арестованными активами IDS Ukraine, среди которых – торговая марка "Моршинская". Сергей Герман, представитель компании-победителя "Пріорітас", призвал проверить, нет ли у депутата конфликта интересов.

Пронин изложил свои возражения по поводу аргументов Радиной в собственном телеграм-канале. Они касаются финансовой состоятельности "Пріорітас", документов конкурса и связей между его участниками.

По словам юриста, небольшой уставный капитал и трое штатных сотрудников сами по себе не свидетельствуют о том, что компания не может управлять активами. Оценивать, по его мнению, следует также документы, опыт и финансовые возможности претендента. Часть этой информации депутат могла проверить в открытых источниках, считает Пронин.

"В "Apple Україна", например, трое штатных сотрудников и при этом миллиардный оборот", – написал Пронин в своем telegram-канале.

Юрист также опроверг утверждение об отсутствии подтверждения внесения 7,4 млн грн. По его словам, среди конкурсных документов в Prozorro есть справка о поступлении средств на счет предприятия. Пронин подчеркнул: дополнительный капитал не следует отождествлять с уставным.

Ошибку в дате договора, на которую указала Радина, Пронин назвал опиской. По его мнению, сама по себе такая ошибка не доказывает, что документ подделали.

Отдельно Пронин возразил против утверждений о возможных личных и корпоративных связях между участниками конкурса. Он считает, что совпадение фамилий или цепочка знакомств не доказывают родственных отношений, сговора или незаконного управления.

По словам юриста, на момент публикации видео Сергей Герман уже прекратил участие в компаниях "Росинки". Пронин отметил, что в видео депутата об этом не говорилось.

"Уважаемые народные депутаты, для кого этот цирк устроен? Занимайтесь законотворческой деятельностью, а не вмешательством в конкурсы в интересах русаков", – заявил Пронин.

Сергей Герман представляет компанию "Пріорітас", победителя конкурса АРМА. Он заявил, что передача активов в управление может вновь оказаться заблокированной. По его мнению, действия Радиной могут быть выгодны российскому олигарху Михаилу Фридману, с которым связывают IDS.

"Тролли Фридмана снова пытаются сорвать конкурс по поиску управляющего для IDS. На этот раз подключились люди с антикоррупционным нимбом, которые должны были бы бороться за интересы государства. Но смотришь на историю "Моршинской" – и уже не понимаешь, почему их борьба раз за разом играет на руку тем, от кого государство должны были бы защищать", – заявил Герман.

Представитель "Пріорітас" призвал НАПК проверить, есть ли у депутата конфликт интересов, а НАБУ и СБУ – оценить возможное неправомерное влияние. В регламентный комитет Верховной Рады он обратился с призывом оценить ее действия.

Герман призвал АРМА законно завершить передачу активов в управление, проверить победителя и обеспечить финансовые гарантии.