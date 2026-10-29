Новые вызовы для Украины: "Флеш" об умных российских дронах и цене за их перехват

Технологическая гонка выходит на новый уровень

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Россия увеличивает выпуск скоростных ударных беспилотников и разрабатывает новые ракеты, делая ставку на сравнительно дешёвые средства поражения. Ещё одна серьёзная угроза для Украины – дроны, которые способны самостоятельно ориентироваться по изображению местности, находить объекты и атаковать их без постоянного управления оператором.

Об этом журналистам рассказал специалист по радиотехнологиям и советник в сфере обороны Сергей Бескрестнов (Флеш). Он объяснил, почему Украине нужны более дешёвые средства перехвата, как Россия совершенствует ударные беспилотники и чем опасно внедрение искусственного интеллекта в системы наведения.

Россия производит тысячи реактивных "Шахедов" в месяц

По оценке собеседника, Россия продолжает наращивать производство реактивных ударных беспилотников и сейчас выпускает примерно 2,5–3 тысячи таких аппаратов в месяц. Ещё около 700 единиц – беспилотники другого типа, которые в интервью назвали Iran 5.

"Они масштабируют производство, мы это видим, мы это понимаем, делают на это ставку. И очень для нас опасно, что они, во-первых, пытаются и будут пытаться масштабировать эти дешевые реактивные ракеты", — сказал специалист.

Сокращение числа атак на Киев не означает, что у России возникли проблемы с производством дронов. Противник меняет направления ударов и пытается атаковать западные области Украины и другие регионы.

Сергей Флеш / Facebook

Украинские специалисты регулярно находят обломки беспилотников, изготовленных незадолго до применения. По словам "Флеша", между выпуском отдельных аппаратов и их использованием для ударов может пройти всего около недели. Это указывает на то, что Россия не создаёт больших запасов готовых дронов, а оперативно применяет произведённые.

Россия также развивает целую линейку скоростных средств поражения. Среди образцов, упомянутых в интервью, – "Герань-2", "Герань-5", "Бандероль", "Дань-Т", "Дань-М", С-71 и новая ракета "Филин".

По словам Бескрестнова, производство этих систем распределено между разными предприятиями и конструкторскими бюро. Такой подход позволяет России продолжать выпуск вооружений, даже если отдельные производственные объекты будут поражены.

Украине трудно перехватывать быстрые дроны

Одна из причин задержки с внедрением реактивных дронов-перехватчиков – изменение характеристик российских беспилотников.

Сначала украинские разработчики ориентировались на "Герань-3", скорость которой составляла около 280–300 км/ч. Однако Россия перешла к более быстрой "Герани-4", и разработанные ранее решения перестали соответствовать новым условиям, объяснил собеседник.

Украине пришлось создавать перехватчики со скоростью 500–700 км/ч.

Быстро летать на испытаниях недостаточно. Нужно обеспечить надёжную систему управления, автоматический захват цели и наведение. Перехватчик должен быть достаточно простым в эксплуатации для разных экипажей.

По словам "Флеша", реактивные перехватчики одновременно показывали не менее семи-восьми производителей. Однако перейти от испытательных образцов к серийному производству оказалось сложнее, чем ожидалось.

Он также сообщил, что после решения проблем с работой Starlink и SpaceX украинские перехватчики снова работают без прежних ограничений. Это позволяет продолжать борьбу с воздушными угрозами.

Украине нужны недорогие ракеты для борьбы с дронами

Ещё одна проблема – стоимость перехвата. Специалист оценивает стоимость обычного "Шахеда" примерно в 130 тысяч долларов, включая цену китайского двигателя. При этом для уничтожения такого беспилотника Украина может использовать ракеты стоимостью 300–500 тысяч долларов, а иногда – около миллиона долларов.

"Когда мы сбиваем эти "Шахеды" ракетами, которые стоят 300 тысяч, 400 тысяч, полмиллиона, а даже и миллион долларов, — это немного безумие", — отметил Бескрестнов.

Во время массовых атак такая разница делает противовоздушную оборону экономически невыгодной: дешёвые цели приходится поражать дорогими средствами.

Поэтому Украине нужно развивать реактивные дроны-перехватчики и создавать собственные недорогие ракеты класса "земля – воздух", считает собеседник.

Главная сложность при создании такого вооружения – системы обнаружения, захвата и сопровождения цели. Разработать двигатель – не самая трудная часть работы.

Сколько стоит сбить "Шахед". Инфогафика: "Телеграф" / ИИ

Дроны с искусственным интеллектом смогут сами выбирать цели

Отдельную угрозу представляют беспилотники с визуальной навигацией и алгоритмами искусственного интеллекта. Они могут ориентироваться по изображению земной поверхности, распознавать объекты и выполнять задачи без постоянных команд оператора.

Например, беспилотнику можно поручить найти железнодорожную линию, двигаться вдоль неё, обнаружить поезд и атаковать локомотив. Другой вариант – искать склад по заданным визуальным признакам.

Для обучения таких систем используют большие массивы изображений. Благодаря этому беспилотники распознают определённые типы объектов, в том числе транспорт, склады и элементы инфраструктуры.

По словам Сергея Бескрестнова, Россия уже применяет подобные технологии на отдельных типах беспилотников. В частности, он упомянул аппараты "Молния", БПЛА V2U и визуальный модуль "Сусанин", который используют на "Геранях". Подобные решения применяют и на "Ланцетах".

Ланцет, характеристики. Инфографика "Телеграфа"

Собеседник подчеркнул: речь идёт не только о перспективных разработках – украинская сторона уже фиксирует случаи применения таких систем.

Особенно опасны беспилотники, способные лететь на высоте 20–40 метров над землёй. На такой высоте радиолокационным станциям значительно сложнее вовремя обнаружить и сопровождать цели.

Почему российские дроны сложнее подавлять средствами РЭБ

При визуальной навигации беспилотник ориентируется не только по спутниковым сигналам или каналам связи, но и непосредственно по изображению местности.

Поэтому традиционные средства радиоэлектронной борьбы, подавляющие GPS или каналы управления, могут оказаться неэффективными против отдельных автономных аппаратов.

Собеседник также обратил внимание на попытки российских каналов получать видеозаписи последствий ударов. По его мнению, эти материалы помогают анализировать работу систем визуальной навигации и совершенствовать алгоритмы выбора целей.

В таких условиях Украине придётся развивать дополнительные способы обнаружения и противодействия беспилотникам, сохраняя разные элементы противовоздушной обороны.

В разработке российских вооружений помогают китайские технологии

Ещё один серьёзный вызов – участие китайских производителей в создании российских беспилотников, отметил "Флеш". По его словам, в "Шахедах" используют китайские антенны, двигатели, сервоприводы и камеры. Эти компоненты нужны для работы систем управления и навигации.

Украине приходится противостоять российским разработчикам и производственным предприятиям, а также технологической базе, которую Россия получает благодаря сотрудничеству с Китаем.

"То есть против нас работает сразу две страны. Действительно, это для нас тяжело", — сказал Бескрестнов.

Российская промышленность привлекает к разработке вооружений большое количество инженеров и молодых специалистов. В частности, собеседник упомянул предприятие "Алабуга", где, по его словам, работают десятки тысяч инженеров.

Технологическое противостояние становится всё сложнее: Россия совершенствует беспилотники, увеличивает их скорость и внедряет автономные системы. Украине приходится оперативно разрабатывать средства обнаружения и перехвата.

Главный вызов для украинской ПВО – количество российских дронов и их способность становиться быстрее, дешевле и самостоятельнее. В перспективе Украине потребуется массово выпускать доступные перехватчики и разрабатывать новые способы борьбы с беспилотниками, способными находить цели без постоянного участия человека.

Украина может наладить сборку ракет Patriot, но есть серьёзное препятствие

Россия производит баллистические ракеты "Искандер" и ракеты для комплексов С-400. Часть мощностей, где выпускали гиперзвуковые "Кинжалы", она переориентирует на производство баллистических ракет. По словам Сергея Флеша, Россия уже способна выпускать таких боеприпасов больше, чем ей сейчас нужно.

Главная проблема – разрыв между объёмами производства российских баллистических ракет и мировым выпуском перехватчиков Patriot. Ситуацию усугубляют поставки ракет из Северной Кореи и Ирана. Поэтому, считает эксперт, нужно наращивать производство противоракет PAC-3.

"Россия производит баллистических ракет больше, чем в мире производится Patriot против всех ракет. Этот баланс очень странно выглядит", — отметил Бескрестнов.

По мнению "Флеша", Украина могла бы собирать такие перехватчики на своей территории. Речь идёт об узловой сборке, а не о полном цикле производства. Для этого потребуются лицензия, необходимые разрешения, помощь зарубежных партнёров и защищённое производственное помещение. Технически такая задача вполне выполнима, отмечает специалист.

Что известно о Patriot. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Главное препятствие – нехватка комплектующих. Например, очередь на системы наведения производства Boeing расписана на несколько лет. Ограничены и поставки других необходимых деталей, включая двигатели. Производители пытаются увеличить мощности, но пока этого недостаточно.

Украина предлагала партнёрам организовать сборку ракет, а через два-три года вернуть произведённые боеприпасы. Европейские страны пока не спешат соглашаться: из-за нестабильной международной обстановки они хотят сохранить собственные запасы на случай будущих угроз.

"Флеш" также рассказал об американском арсенале. По его словам, оценки запасов ракет в США колеблются от 3 до 5 тысяч единиц. Эксперт считает, что зимой для защиты Киева и других городов, где работают комплексы Patriot, Украине хватило бы 4–5% этого запаса. Но передача ракет зависит от политического решения американских властей. Пока Украина получает их в небольших количествах.

Сергей Бескрестнов назвал защиту городов одной из главных проблем Украины. По его мнению, характер войны меняется. На фронте многое по-прежнему зависит от FPV-дронов и действий экипажей. В тылу всё большее значение имеют технологии и способность защищать инфраструктуру от массированных ударов.

Эксперт считает, что Россия стремится нанести военный ущерб и подорвать украинскую экономику. Удары по мостам и другим объектам инфраструктуры могут нарушить логистику, привести к потере рабочих мест и сокращению налоговых поступлений, ослабив экономику страны. Поэтому украинцам стоит заранее запастись необходимыми вещами, в том числе едой и топливом.

Как сообщал "Телеграф", украинская компания F-Drones разрабатывает реактивный перехватчик F-Jet 80 для борьбы с российскими ударными беспилотниками. Он предназначен, в частности, для противодействия реактивным "Герани-4" и "Герани-5". Реактивный двигатель должен помочь поражать такие цели – об этом говорится в сообщении о разработке. Появление российских реактивных дронов стимулирует разработку ответных перехватчиков.