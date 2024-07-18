Группа из трех пятен взорвалась на Солнце: когда ожидать магнитных бурь и какой силы

Звезда продолжает играть

На светиле царит 3 солнечных пятна AR3743, AR3753 и AR3744, которые могут стать причиной магнитных бурь на Земле уже в эти выходные. Однако другие астросиноптики уверены, что геомагнитный шторм уже бушует на нашей планете.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, вероятные 3 выброса корональной массы (СМЕ) направляются к Земле после взрыва солнечных пятен 16-17 июля. Вероятно, что их совокупная вспышка может спровоцировать незначительную магнитную бурю класса G1, то есть 5-балльную 20-21 июля.

Магнитные бури на Земле в течение 17-21 июля

В то же время согласно графику геомагнитных колебаний, обнародованному на сайте Meteoagent, до конца текущей недели стоит ожидать лишь трехдневную 4-балльную бурю.

Она началась уже в четверг, 18 июля, продержится 19 июля и должна завершиться 20 июля. После этого на нашей планете прогнозируется минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скоро аномальная африканская жара пойдет на убыль. Местами пройдут грозовые ливни, которые также снизят температуру.