В самой засушливой пустыне мира внезапно зацвели цветы: ученые назвали причину (фото, видео)

Такое явление случается раз в несколько лет

В пустыне Атакама в Чили внезапно расцвели белые и фиолетовые цветы. Это место считается самым сухим на нашей планете.

Это произошло после того, как выпали редкие для этого места дожди и произошло значительное потепление, пишет Futurism. Эти природные факторы разбудили спящие семена и луковицы.

Южное полушарие, где расположена пустыня, сейчас в середине зимы, и это цветение, которое появляется каждые пару лет и состоит из различных местных видов, таких как колокольчик нолана, обычно вспыхивает позже, в течение очень короткой весны. Однако климатические условия, известные как Эль-Ниньо, принесли ранние дожди в этот район, заставив некоторые из засухоустойчивых семян вырасти и зацвести раньше, чем ожидалось.

Сейчас цветов настолько мало, что чилийские эксперты не считают это событие официальным весенним цветением пустыни (в последний раз раннее цветение было в 2015 году). Но это может измениться, если придет больше дождей, и их действительно ожидается больше, что может заставить расти больше цветов.

Стоит отметить, что годовое количество осадков в пустыне Атакама может измеряться несколькими сантиметрами в год. Поэтому ученые NASA использовали ее в качестве заменителя других планет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как выглядит Каховское водохранилище через год после подрыва дамбы. По словам экологов, природа дала о себе знать, ведь масштабного опустынивания, которого изначально так боялись, не произошло.