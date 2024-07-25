Наиболее крупных еще не нашли: ученые предположили, насколько гигантскими могли быть Т-Рексы (фото, видео)

Гиганты более 10 тонн были редкостью, но могли вырасти и экземпляры побольше

Среди существ живших на нашей планете, динозавры остаются одними из самых загадочных. Как они точно выглядели, какого цвета были и какие звуки издавали ученые точно не знают. Они могут только воспроизводить их скелеты по аналогии с животными современности.

Если динозавр был найден только один или два скелета, понять какого размера были средние особи невозможно. Так, ученые с помощью компьютерных моделей смогли предположить, что самый большой тиранозавр мог быть значительно крупнее, чем считалось до этого. Т-Рекса выбрали, ведь этот вид динозавра один из самых изученных.

Опираясь на переменные, такие как численность популяции, скорость роста, продолжительность жизни, а также неточность данных окаменелостей, ученые выяснили, что самая большая особь, которая могла существовать, была на 70% больше, чем самые известные образцы. Компьютерные модели оценили, что такой гигантский Т-Рекс был один в 2,5 миллиарда.

Скелет тиранозавра

Он мог весить 15 тонн против оценок веса самого известного ископаемого тиранозавра в 8,8 тонны. Также он был и на 25% дольше – 15 метров против 12 метров известных окаменелостей. Шансы на то, что ученые найдут останки такого гиганта минимальные, однако исследование полагает начало дискуссии относительно того, насколько верно оценивается размер динозавров по нескольким скелетам.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что причиной гибели всех людей в Помпеях и двух городах мог быть не только вулкан. Ученые обнаружили два скелета людей, которые проливают свет на трагедию.