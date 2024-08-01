Вдогонку каннибальской вспышке на Солнце: какой силы бурлит магнитная буря из-за новой вспышки

Плохое настроение обеспечено

Влияние Каннибальского СМЕ, прилетевшего на Землю 31 июля, завершилось. Однако астросиноптики говорят, что другой прогнозируемый выброс из Солнца коснется нашей планеты уже в четверг, 1 августа.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA сообщили, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, что выброс корональной массы (СМЕ) из светила может спровоцировать магнитную бурю класса G1 и G2. Во время таких штормов можно увидеть полярные сияния в северных штатах США и Центральной Европе.

Магнитные бури на Земле 1-4 августа

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, ожидаются однодневные магнитные бури 4 баллов и 6 баллов.

Сейчас, 1 августа, на Земле царит большой магнитный шторм 6 баллов. Он на следующий день, 2 августа, снизит свою мощность до 4 баллов, то есть до среднего.

После того, до конца недели, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой погоды можно ожидать в августе в Украине.