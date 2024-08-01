Укр

Вдогонку каннибальской вспышке на Солнце: какой силы бурлит магнитная буря из-за новой вспышки

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Солнце
Солнце. Фото Наш Киев

Плохое настроение обеспечено

Влияние Каннибальского СМЕ, прилетевшего на Землю 31 июля, завершилось. Однако астросиноптики говорят, что другой прогнозируемый выброс из Солнца коснется нашей планеты уже в четверг, 1 августа.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA сообщили, передает сайт исследования космической погоды Spaceweather, что выброс корональной массы (СМЕ) из светила может спровоцировать магнитную бурю класса G1 и G2. Во время таких штормов можно увидеть полярные сияния в северных штатах США и Центральной Европе.

Магнитные бури на Земле 1-4 августа

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, ожидаются однодневные магнитные бури 4 баллов и 6 баллов.

Сейчас, 1 августа, на Земле царит большой магнитный шторм 6 баллов. Он на следующий день, 2 августа, снизит свою мощность до 4 баллов, то есть до среднего.

После того, до конца недели, не прогнозируется каких-либо колебаний.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, какой погоды можно ожидать в августе в Украине.

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