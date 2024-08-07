Солнце снова балуется: ждать ли новых магнитных бурь до конца недели

Астросиноптики говорят, что светило готовится к новым штормам

На Солнце постоянно происходят вспышки, которые позже могут спровоцировать магнитные бури на Земле. Если скоро произойдут новые солнечные взрывы, то Земля окажется в зоне их удара.

В последние двадцать четыре часа большая звезда находилась в состоянии тишины. По словам ученых с сайта исследования космической погоды Spaceweather, такая ситуация может быть лишь затишьем перед бурей.

"Сейчас есть два солнечных пятна с магнитными полями "дельта-класса", способными вызвать солнечные вспышки класса X. Земля окажется в зоне удара, если сегодня разразится AR3772 или AR3780", — предупреждают астросиноптики.

Магнитные бури на Земле в течение 7-11 августа 2024

В ближайшие дни, согласно графику, который обнародовал ресурс Meteoagent, ожидается однодневная магнитная буря 4 баллов.

Сейчас, 7 августа, на Земле царит средний магнитный шторм 4 балла, однако он продержится всего один день. Поэтому до конца текущей недели можно не ожидать каких-либо колебаний выше "зеленого" уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украину вернется аномальная жара. Синоптики уже назвали даты.