Отдохнуть не удастся: Солнце подготовило сюрприз в виде сильной магнитной бури

Спахали со светила касаются нашей планеты каждый день

На Солнце в течение всей недели происходили вспышки, влияющие на магнитное поле Земли. Астросиноптики предупреждают о новых выбросах корональной массы (СМЕ), которые могут представлять угрозу в виде сильного шторма.

Серия из трех CME сейчас идет к Земле и первые два из них, запущенные вспышками класса М 7 августа, относительно незначительны. Однако последний, третий, наиболее мощный из них и был запущен в космос из-за вспышки активного солнечного пятна AR3777, как сообщили ученые по сайту исследования космической погоды Spaceweather.

По их словам, касаясь Земли 9, 10 и 11 августа подряд, три CME могут спровоцировать геомагнитные бурые мощности категории G3 с полярными сияниями средних широт в США и Европе.

В то же время Обсерватория солнечной динамики NASA зафиксировала экстремальную ультрафиолетовую вспышку, вызванную солнечным пятном AR3777.

"Излучение от вспышки ионизировало верхние слои атмосферы Земли и повлекло за собой коротковолновое радиовыключение от Северной Америки до Гавайских островов. Моряки и радиолюбители могли заметить потерю сигнала ниже 30 МГц в течение часа после вспышки", — говорится в сообщении.

Однако наибольший интерес представляет выброс корональной массы (СМЕ), который движется со скоростью более 1000 км/с и, вероятно, прибудет не позднее 11 августа, добавив эффект двух предыдущих CME, которые уже были в пути.

Поэтому это влияние может повысить мощность магнитной бури в категорию G3 (сильный) с полярными сияниями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в конце недели. Местами синоптики прогнозируют дожди, туман и жару.