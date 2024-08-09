Тайна "Кричащей женщины" раскрыта: ученые рассказали новые подробности о мумии из Египта (фото)

Все указывает на то, что женщина была из богатого круга древних египтян

Ученым из Каира удалось раскрыть секрет "кричащего черепа" — египетской мумии женщины, рот которой застыл в крике. Согласно новым исследованиям, смерть египтянки была мучительно.

Об этом сообщает The Sun. Сейчас мумия хранится в музее.

"Кричащая женщина" была найдена еще в 1935 году Дейр-эль-Бахри, Египет, в семейной гробнице королевского архитектора. Ученые сразу обратили внимание на необычную деталь — все внутренние органы были на месте, хотя обычно при мумификации их удаляют. Тогда они пришли к выводу, что египтяне недобросовестно выполнили свою работу, поэтому и рот остался открытым.

Гробница в Дейр-эль-Бахри

Но новое исследование показало, что женщина умирала в агонии, а ее крик — это результат трупного спазма. Это редка форма напряжения мышц, которое вызвано насильственной смертью в условиях стресса. Но что именно было причиной мучительной смерти ученые выяснить не смогли.

"Кричащее выражение лица мумии в этом исследовании можно интерпретировать как трупные спазмы, подразумевая, что женщина умерла, крича от агонии или боли. Эта мумифицированная Кричащая Женщина — настоящая "капсула времени" того, как она умерла, раскрывающая некоторые секреты мумификации", — сказала исследователь из Каирского университета Сахар Салим.

Женщина была похоронена с можжевельником и ладаном, которые в то время были крайне дорогими и импортировались в Египет из Восточного Средиземноморья и Южной Аравии. Это натолкнуло ученых на мысль, что похороны обошлись в большую сумму.

"Ее бальзамировали с помощью дорогостоящего импортного бальзамирующего материала. Это, а также хорошо сохранившийся внешний вид мумии, противоречат традиционному мнению о том, что не извлечение внутренних органов свидетельствует о плохой мумификации", — отметила доктор Салим.

Также на женщине обнаружили парик из волокон финиковой пальмы, которые были обработаны дорогими в то время материалами — кварцем, магнетитом и кристаллами альбита. Это, вероятно, делало локоны жестче и придавало им черный цвет, ведь именно его древние египтяне считали символом молодости. А это тоже свидетельствует о том, что женщина была из богатого клана.

"В записях о раскопках упоминается, что на ней было два кольца с яшмовыми скарабеями, оправленными в золото и серебро соответственно. Материал, используемый для этих амулетов и украшений, указывает на богатство и социально-экономический статус человека", — сказала Сахар Салим.

Но, несмотря на богатство, имя мумии установить не удалось. Но место ее захоронения — семейная гробница придворного архитектора Сенмута, который считается любовником великого фараона, дало ученым подсказку.

"Сенмут был очень влиятельным государственным деятелем во времена Хатшепсут и учителем ее дочери, принцессы Нефруры. В семейном захоронении были похоронены мать Сенмута, Хат Нуфер, и его отец, Ра Мосе. Хотя имя кричащей мумии не было записано, она, скорее всего, была близким членом семьи Сенмута и разделила место вечного упокоения его родителей", — сказала ученая.

Предположительно, на момент смерти женщине было около 48 лет и она страдала легким артритом позвоночника. Также у нее не хватало нескольких зубов, которые она утратила еще при жизни. Останки "Кричащей женщины" сейчас хранятся в Египетском музее в Каире, а гроб и кольца — в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что археологи нашли кость "хоббита", которые раньше населяли Землю. Рост людей был не больше метра.