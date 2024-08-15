На Солнце продолжают вспыхивать пятна: когда прогнозируется новая магнитная буря

У ученых есть разные прогнозы

На Земле продолжает бурлить магнитная буря. Однако на Солнце произошла еще одна сильная вспышка, после чего в космос вылетел выброс корональной массы (СМЕ). Он может повлечь за собой геомагнитный шторм уже в ближайшие дни.

Согласно данным сайта исследования космической погоды Spaceweather, вчерашняя солнечная вспышка класса X1 от пятна AR3784 выбросила слабый CME прямо на Землю. А модель Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) предполагает, что СМЕ коснется магнитного поля Земли 18 августа.

В то же время, согласно данным модели Обсерватории солнечной динамики NASA, выброс корональной массы должен прилететь 17 августа.

В любом случае влияние CME может повлечь за собой незначительную геомагнитную бурю класса G1.

Магнитные бури на Земле 15-18 августа

До конца недели, согласно графику, обнародовавшему ресурс Meteoagent, прогнозируется лишь однодневный магнитный шторм 5 баллов.

Сейчас, 15 августа, на Земле держится высокий шторм 5 баллов. После этого, с 16 по 18 августа, ожидается минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о прогнозе погоды на следующей неделе. В некоторых регионах Украины ожидается 41-градусная жара.