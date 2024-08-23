На Солнце произошло девять вспышек за сутки: готовиться ли украинцам к магнитной буре на выходных

Появился обновленный график колебаний

В течение последних суток геомагнитная активность на Солнце была на умеренном уровне, хотя на нем сейчас рекордное количество пятен. Прогнозируются ли в ближайшие дни магнитные бури.

Как сообщили в ресурсе Meteoprog, в период 24 часов на светиле произошло восемь вспышек класса С и одна вспышка класса М, то есть мощные. Один из них может вызвать лишь небольшой уровень радиозатемнения и радиационный шторм.

Согласно прогнозу, в пятницу, 23 августа, предполагается умеренная солнечная активность с вероятностью мощных вспышек класса Х. В то же время возможность малого геомагнитного шторма составляет 5%, а большого — 1%.

Магнитные бури на Земле в течение 23-25 августа

В течении последнего дня рабочей недели и выходных ожидается низкое геомагнитное колебание 2-3 баллов. Об этом говорится на сайте Meteoagent, согласно графику "Предупреждение о солнечных вспышках и штормах".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода на День флага в Украине. Синоптик прогнозирует местами до +35 градусов.