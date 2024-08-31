Телефон рассмотрели под микроскопом: вам точно не понравятся эти "бесплатные питомцы" (видео)

В сети не верят, что на гаджете может жить столько организмов

Микробы и бактерии окружают нас всегда и везде, даже когда мы пользуемся смартфоном. В сети показали, кто обитает на экране гаджета, а также во всех его разъемах и отверстиях.

Видео с жуткими кадрами опубликовали в Twitter. Пользователей ужаснули эти кадры и они предложили, среди прочего, искупать телефон в спирте.

Телефон положили под микроскоп, чтобы рассмотреть поближе экран, выемку для динамика и не только. Как оказалось, вместе с пылью в отверстиях телефона скрываются и пылевые клещи. Этих насекомых нельзя увидеть просто так — только под микроскопом, так как размер у них микроскопический. Живут они не только в телефонах, но и в других предметах: ковре, книгах, матрасе, обуви и другой мягкой мебели. Питаются человеческим эпидермисом и ворсинками тканей. А учитывая, что пользователи гаджетов стабильно прислоняют телефон к уху или щеке, то еды у пылевых клещей всегда хватает.

Также эксперты взяли мазок с самого экрана гаджета, где остался отпечаток пальца. Под микроскопом удалось рассмотреть существ ленточной формы. Однако что это именно — неизвестно. Как правило, на человеческих руках могут жить сальмонелла, кишечная палочка, шигелла, бруцелла и золотистый стафилококк.

Одни пользователи пришли в ужас от увиденного и захотели искупать телефон в спирте, другие же заявили, что такого не может быть на самом деле и видео постановочное.

"Хотел бы я этого не видеть, лол. Только что окунул телефон в спирт".

"Если вы отвратительный нечистоплотный человек, у вас в динамике есть клопы и клещи, как у этого".

"Теперь окуните телефон в спирт".

"Видео является фейком. Это было сделано с помощью стереоскопической лупы, а не с помощью микроскопа, как нас пытаются убедить. Микроорганизм представляет собой клеща и на самом деле является многоклеточным животным. Они безвредны, не передают болезни человеку и отдыхают с вами в вашей постели".

А некоторые попытались "подбодрить" тем, что на лице человека и без того живут тысячи микроорганизмов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что люди на Земле могут отравиться ртутью. Ученые бьют тревогу из-за таяния вечной мерзлоты.