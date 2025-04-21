Папа Римский помогал ВСУ: телеведущий поделился невероятной историей

Понтифика назвали "Тайным Сантой"

Покойный Папа Римский Франциск в 2023 году якобы закупал дроны на нужды ВСУ. На эти цели он выделил свои собственные средства.

Историей поделился телеведущий, историк бывший сотрудник УИНП Александр Зинченко в своем Facebook. По его словам, соответствующий эпизод произошел в 2023 году.

"Теперь я могу открыть тайну: деньги на два мавика для 93 бригады Холодный Яр в декабре 2023 передал Папа", — написал он.

Зинченко сообщил, что в декабре 2023 года доверенное лицо понтифика связалось с ним и передало деньги на покупку дрона для ВСУ на условиях секретности. Этот БПЛА был назван "Сантой", а Папу Римского назвали "Тайным Сантой", так как его личность запретили раскрывать.

"Когда доверенное лицо, которое передало деньги, найдет возможным и уместным прокомментировать эту историю публично – она это сделает. Сегодня для этого человека – день потери близкого человека и друга. Поэтому я бы очень просил вежливо выдержать паузу", — добавил он.

Похоже, что в эту историю поверили далеко не все, поскольку Зинченко пришлось отвечать на дополнительные вопросы. Например, о том, почему глава католической церкви не купил для ВСУ что-то более серьезное, и почему об этом эпизоде не было известно до этого.

Как известно, Папа Римский Франциск после начала российского вторжения в Украину сделал много противоречивых заявлений. Поэтому украинцы в большинстве относятся к нему с прохладой.