Спасает жизни уже более 150 лет: где находится старейшая больница Киева (фото)

За это время больница пережила смену пяти государственных устройств, две мировые войны и многочисленные эпидемии, однако никогда не переставала спасать жизнь людей

Александровская клиническая больница – старейшее многопрофильное медицинское учреждение столицы, настоящий свидетель истории, прошедший сквозь эпохи империи, революции, войны и возрождения независимой Украины. Никакая другая больница города не может похвастаться столь богатой историей и значимостью для развития отечественной медицины.

Это не просто медицинское учреждение, а настоящая легенда Киева, которая более полутора веков служит здоровью киевлян. Она пережила эпохи империи, революций, войн и советской власти, сохранив при этом свою главную миссию – оказание качественной медицинской помощи.

История создания: от идеи до первого корпуса

В середине XIX века Киев, стремительно развиваясь, сталкивался с многочисленными эпидемиями, уносившими тысячи жизней. Тогда городские власти наконец-то приняли решение о создании многопрофильной больницы, ориентированной на лечение инфекционных болезней. Инициатива получила поддержку, а финансирование обеспечивали как государство, так и простые киевляне.

В 1874 г. на Кловских склонах было освящено место для строительства больницы, названной в честь императора Александра Александровича. Проект разработал известный архитектор Владимир Николаев, а строительством руководил киевский губернатор Павел Демидов. Уже в 1875 году больница открыла свои двери для пациентов, приняв первых 65 больных в двух деревянных бараках.

Развитие медицинского дела до революции

В течение следующих десятилетий больница активно расширялась. Она стала базой для медицинского факультета университета Святого Владимира, открылись новые отделения — нервных болезней, детское, родильное, инфекционное, гинекологическое, урологическое и хирургическое. Уже в 1895 году количество коек достигло 190, с дополнительными 63 запасными для эпидемий.

Важной особенностью было появление платной медицины: из 335 коек только 116 были бесплатными, а стоимость пребывания колебалась в зависимости от условий. Больница славилась своими выдающимися специалистами, среди которых Василий Образцов, Николай Стражеско и другие, внесшие значительный вклад в развитие терапии и диагностики.

Михайловская церковь – духовная ячейка больницы

На территории больницы в 1895 году была освящена трехпрестольная церковь святителя Михаила, построенная по проекту архитектора Николаева и финансируемая меценатом Михаилом Дегтяревым. Церковь стала не только местом духовной поддержки для пациентов и персонала, но и центром благотворительности. К сожалению, в 1930-х годах храм был почти полностью разрушен советской властью.

Современный облик церкви

Испытание советских времен и войны

После национализации больница получила название "городская клиническая больница имени Октябрьской революции". Финансирование было ограничено, но медицинское учреждение продолжало функционировать. Во время Второй мировой войны больница работала в сложных условиях оккупации: здание было занято немецким военным госпиталем, а персонал и местные жители делали все возможное, чтобы поддержать пациентов, включая советских военнопленных.

После войны больницу восстановили, и с 1946 года она снова начала работу в полном объеме. В 1970-х годах началась масштабная реконструкция, продолжавшаяся почти два десятилетия, и заведение получило новые корпуса и современное оборудование.

Больница во времена независимости

После обретения Украиной независимости больница сохранила свою репутацию ведущего медицинского учреждения Киева. В 2007 году она получила официальное название – Александровская клиническая больница. Сегодня это современный многопрофильный медицинский центр с богатой историей, который продолжает лечить тысячи пациентов каждый год.

11 апреля 2024 года на пленарном заседании Киевского городского совета Александровская клиническая больница переименована в Свято-Михайловскую клиническую больницу.

За свою 150-летнюю историю Александровская больница не только стала свидетелем важных исторических событий, но остается жизненно важным медицинским центром, где каждый день профессионалы своего дела спасают жизнь и возвращают здоровье тысячам украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что посмотреть на территории старейшего технического вуза. Где он находится и почему обязательно нужно там погулять.