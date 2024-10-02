Рассмотрели в мельчайших подробностях: ученые впервые сняли на видео синтез воды в наномасштабе

Процесс создания воды показали в максимальном приближении

Ученые впервые смогли увидеть, как кислород и водород сливаются вместе, формируя молекулу воды на поверхности палладия. При этом им также удалось записать на видео то, как происходит реакция.

Об этом говорится в отчете Северо-Западного университета (Иллинойс, США). В частности они заметили, что скорость реакции зависит от того, в какой последовательности поверхность "обдувают газами". Когда водород пускали перед кислородом, то вода появлялась быстрее, чем когда газы подавали одновременно.

Это связано со способностью палладия к адсорбции водорода, то есть к поглощению и удержанию атомов этого газа в своей кристаллической структуре. Когда на "насыщенный" металл подавали кислород, то атомы водорода выходили на поверхность и вступали в реакцию, образовывая воду.

Хотя способность палладия создавать воду давно известна, но она оставалась не до конца понятой.

Для эксперимента ученые взяли крошечные кубы металла со стороной примерно в 20 нанометров, убедились, что на их поверхности нет примесей и окислений, после чего начинали задувать их газом.

Как оказалось синтез воды происходил быстрее, когда кислород подавался на "пропитанный" водородом куб, чем когда газы подавались одновременно. По итогу ученые сформировали самый маленький пузырь воды, который вообще возможен и записали процесс на видео, чтобы "доказать другим людям, что они не сумасшедшие".

Есть у исследования и практическая сторона, поскольку им удалось определить оптимальные условия для синтеза воды на катализаторе. Это может помочь разработать способ быстрого получения воды, который не требует экстремальных реакций, что может быть полезно во время далеких космических перелетов.

Если им удастся заполнить палладий водородом, то останется только добавить кислород, чтобы получить питьевую воду не используя огонь или сложные химические реакции.

Как сообщалось ранее, ученые выяснили, что атмосферу Марса не выдуло в космос. Скорее всего она вступила в химическую реакцию, а весь атмосферный углерод был "запечатан" на поверхности планеты.