"Отползают" от западных окраин: где ВСУ потеснили российскую армию

Оккупантам не удалось перерезать трассу на Павлоград

ВС РФ медленно отступают со своих позиций на западе от Покровска в Донецкой области после неудачной попытки перерезать трассу, которая связывает город с Павлоградом.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Они очень активно пытались наступать именно для того, чтобы перерезать трассу из Днепропетровской области – с Павлограда на Покровск. У них это не получилось. Там перелом небольшой наступил, когда украинцы отбили поселок Котлино. И сейчас россияне очень медленно, но "отползают" от западных окраин города поближе к южным, где они и начинали наступать", – рассказал Трегубов.

По его словам, отступление оккупантов продолжается в той локации, где они в принципе потихоньку "отползали" уже с марта, если не с конца февраля.

Как сообщили аналитики DeepState, Силы Обороны Украины отбросили противника южнее Удачного.

"На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты предприняли 22 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое", – говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 21 апреля.

Отмечается, что Силы обороны сдерживают давление и отразили девять атак, 13 боестолкновений еще продолжаются. При этом российская авиация нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.

Напомним, российские военные активизировали попытки прорвать украинскую оборону в направлении Новопавловки. Это дало бы возможность россиянам выйти в Днепропетровскую область, что могло бы стать одним из козырей Путина на будущих мирных переговорах.