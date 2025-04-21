Объявлены победители конкурса "Стенописи сопротивления": как выглядят их работы (фото)

Пока неизвестно, где именно будут расположены граффити

В Украине определили победителей художественного конкурса "Стенописи сопротивления", который положил начало Движению сопротивления Сил специальных операций ВСУ совместно с Центром национального сопротивления. Цель проекта не только популяризировать образы сопротивления, но и превратить улицы украинских городов в пространство памяти, надежды и непокоренности.

Как объявил художник Андрей Ермоленко, член жюри от имени организаторов победителями стали:

Сергей Брылев — "за точный зрительный удар по пропаганде";

Виктория Гунина — "за тонкое сочетание боли и надежды";

Ярема Стецик — "за визуальный язык, который говорит громче лозунгов".

Их работы вскоре станут муралами в городах, символизирующих борьбу и сопротивление. Каждая из них — это не только художественное произведение, но и позиция против войны, против оккупации, за свободу, за правду.

Презентация конкурса прошла в Укринформе. Как пояснила пресс-секретарь Центра национального сопротивления с позывным Липа, идея заключается в создании визуального символа национального сопротивления — чтобы каждый украинец, независимо от места жительства, видел, что борьба продолжается и его вклад в нее не забыт. Эскизы для конкурса принимали в любой технике. Художники изображали лицо героев, эмоции народа, а также олицетворение так называемого "Духа сопротивления".

Художник и культурный деятель Андрей Ермоленко подчеркнул, что участие могли принимать не только профессиональные художники. Уже есть договоренности с рядом городских советов и общин по поводу создания будущих муралов — каждый из них может иметь географическую привязку или посвящение местному герою.

Напомним, ранее Телеграф писал, что 18 марта 2025 года в Украине отметили 11 лет с начала официальной оккупации Крыма Российской Федерацией. Несмотря на длительное время под российским контролем, многие жители полуострова не перестали сопротивляться оккупационным властям.