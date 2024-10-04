Будет штормить три дня: какой силы Землю накрыла магнитная буря

Появился обновленный график колебаний

На Солнце постоянно происходят вспышки, и один из таких взрывов следует на нашу планету. Астросиноптики прогнозируют сильные геомагнитные бури в ближайшие дни.

Два выброса корональной массы (CME) сейчас направляются к Земле после последовательных X-вспышек (X7.1 и X9.1) от активного солнечного пятна AR3842. Об этом сообщили на сайте исследования космической погоды Spaceweather.

Пятно AR3842 взорвалось 3 октября, вызвав сильнейшую солнечную вспышку за 25-й солнечный цикл:

"Радиация от вспышки ионизировала верхние слои атмосферы Земли и повлекла за собой глубокое коротковолновое затмение над Африкой и Южной Атлантикой. Операторы радиолюбителей в этом районе могли заметить потерю сигнала на частотах ниже 30 МГц в течение получаса ", — отмечают на сайте исследования.

В то же время, согласно моделям ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Обсерватории солнечной динамики NASA, первый выброс ударит Землю 4 октября, а второй (более мощный) ударит 6 октября.

"Двойные удары могут вызвать сильные геомагнитные бури класса G3 (Ред. или геомагнитные бури 7 баллов) с полярными сияниями в средних широтах, особенно 6 октября", — говорят ученые.

Магнитные бури на Земле в течение 4-6 октября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас наша планета в лапах сильного геомагнитного шторма в 7 баллов. Он должен продержаться и в течение следующих двух дней.

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