На Солнце есть 6 активных пятен: бурлит ли на Земле магнитная буря

Ученые обновили график колебаний

Сильная магнитная буря еще не покинула Землю, а светило уже готовится к новым выбросам корональной массы (СМЕ). Есть высокая вероятность, что уже в понедельник, 7 октября, состоится один из них.

В настоящее время на Солнце существует 6 солнечных пятен с нестабильными магнитными полями, содержащими энергию для солнечных вспышек, направленных на Землю. Наша планета находится в "зоне прицела" звезды, как сообщили учёные с сайта исследования космической погоды Spaceweather.

В то же время, астросиноптики из Национального управления океанических и атмосферных исследований NOAA оценивают 75% вероятность вспышек класса М и 30% — вспышек X 7 октября.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Магнитные бури на Земле в течение 7 октября

Как говорится в ресурсе Meteoagent, сейчас, 7 октября, наша планета находится в лапах сильного геомагнитного шторма в 7 баллов. Уже на следующий день, 8 октября, ожидается уменьшение его силы до 4 баллов.

На протяжении 9-13 октября прогнозируется минимальная солнечная активность.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в течение 7 октября. Местами температура повысится до +28 градусов.