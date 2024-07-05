В Украине смогли заснять полтергейст на тепловизор: ученый объяснил, что произошло

Полтергейсты оставляют после себя материальные следы — поэтому их очень легко можно обнаружить. Например, призраки были зафиксированы с помощью тепловизора.

Об этом отметил глава Украинского научно-исследовательского Центра изучения аномалий (УНИЦА), кандидат технических наук Артем Билык в материале "Телеграфа" "НЛО над Украиной военные видят постоянно: ученый об аномальных зонах и о том, как выглядит в тепловизор полтергейст". Полтергейстов удавалось обнаружить именно потому, что они любят находиться в местах, где можно установить специальные системы стационарного автономного мониторинга.

Полтергейсты, как и призраки, проявляют себя как тепловой "насос". Часто в местах пребывания такого рода феноменов поднимается температура окружающей среды.

" В данном случае тепловая энергия переходила в акустическую — стук без источника. Физически это не запрещено, но как происходит пока загадка", — добавил Артем Билык.

Он отметил, что работает только с предметными свидетельствами — например, фото, видео или материальными следами. Имено благодаря такому подходу можно установить истину.

В Киеве найти полтергейста можно в замке "Ричарда". Также "Телеграф" писал о трех фильмах ужасов о привидениях.